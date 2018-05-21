Elon Musk, Yüksek Performanslı Model 3'ün Fiyatını Açıkladı!

Son aylarda büyük bir mali kriz içine giren Tesla, Elon Musk’ın tavırlarına bakılırsa hiç de sıkıntı çekmiyor. Hatta şirket, üretiminde zorluk çektiği ekonomik otomobil Model 3’ün özel sürümleri üzerinde çalışıyor. Twitter kuşu Elon Musk ise yeni Model 3 versiyonları hakkında detaylar paylaştı.

Model 3, hem Tesla’nın hem de elektrikli otomobil tarihinin en ekonomik aracı olmak için gün sayıyor. Yakında Türkiye’ye gelmesi beklenen Tesla’nın İstanbul’daki şubesinin açılışına katılacak Musk, fazlasıyla güvendikleri otomobil hakkında yeni detay paylaştı. Ayrıca aracın, Türkiye’ye gelme ihtimali en yüksek modeller arasında bulunduğu söyleniyor.

Model 3’ün ülkemizdeki fiyatı, diğer Tesla modelleri gibi henüz netleşmemiş olsa da ABD’deki başlangıç paketinin 35.000 dolara alıcı bulduğunu biliyoruz. Dolar kuru ve vergilerin de etkisiyle en ucuz Tesla modeli, ülkemizde 'biraz' pahalıya satılacaktır. Yine de elektrikli otomobillerin ucuzlaması, sektördeki rekabeti kızıştıracağı için daha avantajlı fiyatlarla da karşılaşabiliriz.

Elon Musk, krizlere rağmen şirketinin Model 3 için yeni versiyonlar geliştirdiğini de açıkladı:

“Model 3’ün çift motorlu dört çekerli performans versiyonları üzerinde çalışıyoruz. Sürüş hissi inanılmaz. Bu gece geç saatlerde konfigürasyon özelliklerini açıklamayı düşünüyorum.”

Musk bu paylaşımı dün gündüz saatlerinde yaptığı için, akşam saatlerindeki açıklaması Türkiye’deki takipçilerine sabaha karşı geldi. Diğer paylaşımları ise şu şekildeydi:

“Çift motorlu, dört çekerli performans aracı Tesla Model 3:

3.5 saniyede 0’dan 100’e

Saatte 250 km maksimum hız

Tek dolumda 500 km mesafe”

“Tüm seçenekler; tekerlekler, boyalar vb. maliyetleri (Autopilot dışında) dahildir: 78 bin dolar. BMW M3 ile aynı, ancak Model 3’ün bu versiyonu % 15 daha hızlı ve daha iyi kullanımı var. Sınıfındaki her aracı yenecek güce sahip.”

“Standart çift motorlu AWD seçeneğinin maliyeti ekstra 5 bin dolar. Menzili ise 500 km. 3.5 saniyede 0’dan 100’e, 4.5 saniyede ise 0’dan 225 km hıza çıkıyor”

“Tesla çift motor demek, aracın önünde bir motor ve arkasında bir motor var demektir. Biri güç diğeri menzil için optimize edilmiştir. Bir motor bozulsa bile araba iyi şekilde çalışmaya devam eder. Hedefinize ulaşmanızı ve potansiyel olarak güvenli olmayan koşullarda yolda mahsur kalmanızı engeller.”

Musk’ın açıklamaları, gelecekte oldukça yaygın bir şekilde kullanılması beklenen Model 3 için heyecan veriyor. Bakalım bu aracın ülkemizdeki fiyatı ne olacak.