Tesla, Model 3 İçin Elon Musk'ın Üretim Hedefini Iskaladı

Teknoloji dünyasının günümüzdeki altın çocuğu Elon Musk'ın şirket için belirlediği hedefler maalesef Model 3 özelinde tutturulamadı.

İflas ediyor söylentileri, bunun üzerine gelen 1 Nisan şakası derken 2018'in ilk çeyreğinde de Elon Musk ve şirketi Tesla her yerde konuşulmaya devam ediyor. Bununla birlikte Elon Musk'ın şirketi için belirlediği üretim hedeflerinin tutmadığını gelen rakamlardan rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.

Gelen rakamlara göre Tesla, 2018'in ilk çeyreğinde (Ocak, Şubat ve Mart aylarında) toplamda 9,766 adet Tesla Model 3 üretebildi. Elon Musk'ın Mart'ın sonuna değin haftada 5,000 üretime çıkacaklarını söylemişti. Buna rağmen gelen rakamlar, 2,500 Model 3 üretildiği ve Musk'ın istediği rakamlara ulaşılmasının da bu yılın ortalarını bulabileceği yönünde gibi görünüyor.

Bu bağlamda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru analistlerden gelen ve Tesla'nın beklentilere üretim bazında cevap vermekte zorlanacağına dair analizlerin de doğru çıktığını gözler önüne seriyor. Her ne kadar 'herkesin favorisi' konumunda bir şirket olsa da, Tesla'nın bir takım zorluklarla da boğuştuğu aşikar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu üretim güçlüğü şirketi zorlayacak mı?