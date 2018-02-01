Elektrikli araç piyasasının lideri konumunda bulunan Tesla, birçok teknolojik yeniliği araçlarına dahil etse de hala bir kablosuz şarj cihazı bulundurmuyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında bir grup mühendis, elektrikli araç şirketinin yakın zamanda piyasaya süreceği Model 3 araçlara sorunsuz uyan bir kablosuz şarj bölmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti. 99 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olan Tesla Wireless Pad, Tesla'nın dokunmatik ekranın altına monte etmeyi unuttuğu şey olarak pazarlanıyor.

Oldukça kolay bir kuruluma sahip olduğu belirtilen bu kullanışlı cihaz hakkında Tesla'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Tesla Pad, mühendislerine göre Qi özellikli herhangi bir telefonu şarj edebiliyor. (Qi, manyetik indüksiyon kullanarak telefonları şarj etmek için modern bir standarttır) Qi özellikli telefonlar arasında Apple'ın iPhone 8, 8 Plus, X ve çoğu yeni Samsung Galaxy Note ve Edge modelleri bulunuyor.

Bununla birlikte cihazı yapan şirket, hızlı şarj konusunda bir açıklama yapmadı. Bu da cihazın, normal bir şarj aletiyle aynı seviyede ve hızda şarj dolumu gerçekleştireceğini gösteriyor. Kablosuz şarj cihazının Tesla Model 3'ün menzili üzerinde normal bir şarj cihazından başka herhangi bir etkisinin olmayacağı söylendi.



