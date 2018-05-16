Tesla Model 3 ile Tek Şarjda 830 Kilometre Yol Katedildi!

Tek şarj ile en uzun mesafeyi katetmek için optimum koşulları oluşturan Sean M. Mitchell, 830 kilometre yol katederek rekor kırmayı başardı.

Günümüzde elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere iyi bir alternatif olacağına dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Fakat elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre çok kısa olan azami menzili, elektrikli otomobilleri tercih etme konusunda tüketicileri tereddütte bırakıyor.

Denver Tesla Kulübü’nün başkanı olan Sean M. Mitchell, bir Tesla Model 3’ün direksiyonuna oturarak tek şarjla 830 kilometre yol katetmeyi ve elektrikli otomobil ile tek şarjda en uzun mesafe seyahat rekorunu kırmayı başardı. Tesla’nın resmi açıklamasına göre ise Model 3’ün tek şarj ile azami menzili 500 kilometre.

Rekor kıran Mitchell, seyahatini sonlandırdığında aracın hala 10kWh enerjiye sahip olduğunu söyledi. Mitchell’e göre Model 3’ü sonuna kadar zorlayan bir kişi 960 kilometreye kadar azami menzile ulaşabilir. Bu da Tesla’nın resmi açıklamasının neredeyse iki katına ulaşmak anlamına geliyor.

Fakat bu mesafeye kesinlikle sıradan gündelik bir sürüş ile ulaşılmadı. Yaklaşık 18 saat süren yolculukta Mitchell, aracın enerjisini maksimum verimlilikle gitmek için ortalama 50km/s hız ile ilerledi. Otomatik pilotu hiç aktif etmedi ve en uzun menzile ulaşmak için 18 inçlik Aero tekerlekleri kullandı.