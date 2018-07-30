Tesla, Model 3 aracının dağıtım sorunlarını aşmak adına farklı bir yol seçti ve otomobilleri fabrikada teslim etmeye başladı.

Model 3 üretiminde bazı sorunlar yaşanmasına rağmen servis merkezleri, müşteri teslimatları ile meşgul durumdalar. Belki de bu zorluğun bir kısmını azaltma çabası olarak Tesla, benzerine az rastladığımız bir şey deniyor. Elon Musk, Tesla'nın Fremont fabrikasında Pazar günü yeni bir dağıtım sistemini denediğini ve müşteriyi doğrudan araçla buluşturduğunu belirtti.

Elon Musk, bu ilk teslimat için oradaydı ve mavi Model 3'ün yeni sahibiyle birkaç fotoğraf çekildi. Elon Musk, teslimat sırasında fotoğraf çekilen bir kullanıcının tweetini alıntılıyarak, "Fabrikadan aracın sahibine kadar kapalı bir treyler kullanarak yeni bir teslimat sistemi denedik, bu sayede süper kullanışlı araba, plastik ambalaja sarılmadan dağıtılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın daha fazla açıklama yapmaması nedeniyle şu anda bu yeni teslimat yöntemiyle ilgili pek çok bilgiye sahip değiliz. Tesla üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor olsa da teslim etmesi gereken birçok aracı bulunmakta. Tesla'nın denemelerine rağmen ana üssünden daha büyük bir alana uygulandığında bu tür bir dağıtım hizmetinin sürdürülemez derecede karmaşık olması muhtemeldir.

Geleneksel nakliye kamyonları, bir seferde birden fazla taşıt taşıyabildikleri ve merkezi depoların lojistik komplikasyonları azalttıkları için kullanılmaktadır. Elbette Elon Musk'un söylediği gibi plastik atıktan tasarruf edilir ancak karmaşıklıkların olması muhtemel gibi görünüyor.