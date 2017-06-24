Tesla Model 3'ten Detaylı Yeni Fotoğraflar!

Tesla'nın üretimine başlamaya hazırlandığı yeni aracı görücüye çıktı.

Otomobil ailesini her geçen gün daha da genişleten Tesla Motors, geçtiğimiz yıl Model 3'ün duyurusunu yapmıştı. Birinci sınıf özelliklere sahip olan Model S'in ardından daha uygun fiyatlı bir otomobil ile müşterilerinin karşısına çıkmak isteyen Tesla, Model 3 ile hem üst düzey özellikler sunma, hem de daha uygun fiyata Tesla araç sahibi olma imkanı sunacak.

Şimdi ise, önümüzdeki ay seri üretimine başlanacak olan Tesla Model 3'e ait olduğu söylenen bazı görseller sızdırılmış durumda. Kaliforniya, San Mate'dan bulunan Tesla Supercharger istasyonunda görüntülenen araç, muhtemelen aracı test eden birine ait fakat bu kişinin bir Tesla çalışanı olma ihtimali pek yok. Zira fotoğrafları çeken kişi rahatlıkla aracın ön panelini de görüntüleyebilmiş.

Yaklaşık 300,000 adet üretilecek olan Model 3'ün 2018 yılında sahipleri ile buluşması bekleniyor.