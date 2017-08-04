Tesla Model 3'ün Gösterge Paneline Ait İlk Görüntüler!

Tesla Model 3'ün gösterge panelinin arayüzü ilk kez görüntülendi.

Tesla'nın yeni aracı Tesla Model 3, pek çok açıdan eşsiz. Aracın konsolunda bulunan 15 inçlik dokunmatik gösterge paneli ise sürücüye trafiği, yolu ve aracı tam anlamıyla kontrol etme imkanı sunuyor.

Gösterge paneli hem dokunmaya hem de tıklamaya tepki veriyor, ancak şu an arayüz son haline gelmediği için tam olarak çalışmıyor.

Araçta bulunan navigasyon ile trafiğin durumunu daima öğrenebileceğiniz gibi aracınızın yoldaki konumunu da tam doğrulukla görebilirsiniz. Bunlar diğer bazı araçlarda da var, ancak Tesla'nın yüksek doğruluğu ve kullanıcı dostu şık arayüzü, hem araç içi kontrolleri yaparken hem de yolun durumunu incelerken üst düzey bir deneyim yaşatıyor.

Gösterge paneli, önünüzdeki ve arkanızdaki araçları, aranızdaki mesafeyle birlikte gösteriyor ve size uygun takip mesafesini söylüyor. Teknoloji odaklı bir araba olduğu için, hem kendisini hem de ona yakın tüm araçları yalnızca bir ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Siz yalnızca direksiyonu tutup gaza basın, Tesla'nın akıllı gösterge paneli size ne yapmanız gerektiğini söyler.

Bundan 5-10 yıl önceki otomobillerin özelliklerini düşündüğümüzde anlıyoruz ki tıpkı tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara geçtiğimizde olduğu gibi otomobil kullanmanın da şekli değişmeye başlıyor.