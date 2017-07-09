Tesla Model 3'ün İlk Gerçek Görüntüleri Geldi!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada, Tesla Model 3'ün satışa hazır olduğunu belirtmişti. Ardından Musk'ın Twitter hesabından, Tesla Model 3'ün ilk gerçek görüntüleri geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada , Tesla Model 3'ün piyasaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Musk, Model 3'ün son kontrollerden geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

2016 Mart ayında tanıtımı yapılan ve depozitoları toplanan Tesla Model 3'ün artık kullanıcılarıyla buluşması ise neredeyse an meselesi. Yaklaşık 30 adet Model 3, 28 Temmuz'da müşterilere teslim edilecek. Tesla, Eylül ayında 1.500 araç daha üretecek. Aralık ayına kadar bu sayının 20.000 olacağı söyleniyor.

Şu ana kadar 400.000 ön sipariş alan Tesla, ön satışların toplam değerinin 14 Milyar Dolar olduğunu açıkladı.

Ayrıca Tesla'nın son fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.