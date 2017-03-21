Tesla Model S, Aynı Gün Üst Üste İki Rekor Kırdı!

Aynı gün içerisinde iki kez tarih yazan Tesla, rakiplerine resmen pistin tozunu yurtturdu.

Elon Musk’ın geleceğin araçlarını üretmek amacıyla kurduğu Tesla markası, son teknolojilerle donatılmış elektrikli araçların gözleri kamaştırıyor. Şoförsüz kullanım ve son derece yüksek performansları ile rakiplerini şok eden Tesla Model S ise bu araçlardan yanlızca birisi.

Drag yarışlarını hepimiz biliyoruz; bunlar çeyrek ya da yarım mil uzunluğundaki düz pistlerde yapılan hız yarışlarıdır. Yani araçların yaklaşık 500 metre ve 1 kilometrelik mesafeleri en kısa sürede bitişe ulaşması beklenir. Tesla’nın yeni Ludicrous+ teknolojisi ile donatılmış iki adet Model S P100D aracın yarıştığı ilk çeyrek millik drag etabında, araçlardan birisi 10.726 saniyelik performansı ile muhteşem bir sonuç elde etti.

Sonraki etaplarda ise Tesla Model S’e rakip olarak bir Camaro ZL1 ve bir BMW 550i seçildi. Bu iki araç Model S ile aynı sınıfta bulunan en sıkı rakipler konumunda yer alıyor. Bu araçlara karşı rekorunu geliştiren araç, 10.723 saniye ile bitiş çizgisine ulaştı. Bu, dört kapılı üretilen uzun araçların elde ettiği en iyi derece olarak tarihe geçti.

Bununla yetinmeyen Tesla, tekrar yarıştırdığı otomobillerle aynı gün ikinci kez tarih yazdı. Bu sefer Model S P100D 10.638 saniyelik kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Yaklaşık 500 metrelik bir pistte 200 km/sa hıza ulaşan araç elektrikli binek otomobiller tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yarışan araçların herhangi bir performans takviyesi almadığını ve üzerinde bulunan orijinal lastikleriyle bu sonuçları elde etmesi ise dikkat çeken önemli bir ayrıntı.

Bakalım Tesla geleceğin otomobilleri konusunda daha nelerle karşımıza çıkacak. Bu tarihi gelişmelerle ilgili yorumlarınızı hemen aşağıda belirtebilirsiniz.