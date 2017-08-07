Tesla, elektrikli araçların uzun yol mesafeleri konusunda yeni bir rekor kırarak gelecek için ümit verdi.

Tesla, Model S 100D ile tek şarjda 1000 kilometreden uzun yol giderek yeni bir rekora imza attı. Tesla ile birlikte şirketin CEO'su Elon Musk, olayı Twitter üzerinden kutladı.

Rekor, İtalya'da Tesla'nın sahipleri tarafından kırıldı. Araç bin kilometreyi aşan mesafeyi 98.4 kWh enerji harcayarak gitmeyi başardı, bu da Tesla Model S'in normal verimliliğinin iki katına yakın bir verimlilik alındığını gösteriyor.

Bu rekor otomobile binip şehirde turlar atarak kırılmadı, aracın verimliliğini arttırmak için özel teknikler kullanıldı. Araç yaklaşık 29 saat boyunca ortalama saatte 37 kilometrelik hız ile gitti. Bu da aracın daha az enerji tüketmesini sağladı.

Her ne kadar bu rekor özel şartlar altında kırılmış olsa da standart bir sürüşte böyle mesafeleri gidebilmek için umut vaat ediyor ve geliştiricilere ilham oluyor.

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı, Tesla Model S'in rekor sırasında aldığı yolu aşağıdaki gibi kaydetti:

Şehir alanı: 533 kilometre

Havaalanı aralığı: 542,6 kilometre

Birleştirilmiş aralık :539,1

Tesla'nın bir önceki tek şarjla uzun sürüş rekoru 901 kilometreydi.