Tesla Model S 'Turkuaz Taksi' Projesi Kapsamında Yola Çıktı!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber ile rekabetin doğrultusunda bünyesine kattığı Tesla Model S'in mesaiye başladığını duyurdu.

Uber ile olan rekabetin ardından yeni bir düzenlemeye giden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, belediyeyle birlikte ortak projelere imza atarak dijital platformlara geçiş yaptı. Uber’le olan rekabetin hız kesmeden devam ettiği bugünlerde, 'Turkuaz Taksi' projesinin test sürüşleri başladı.

Yolculara lüks taksi hizmeti verecek olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Tesla Model S’in İstanbul sokaklarında mesaisine başladığını duyurdu. Temmuz ayında başlangıcı yapılan elektrikli taksi filosu girişimde olduğu gibi Zorlu Center’da kullanımına başlanan turkuaz taksinin tanıtımı da burada yapıldı.

Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, Türkiye’de taksicilik adına yeni bir döneme geçeceklerini ve 2018 Ocak’a kadar bu tür lüks taksilerin sayısının 200’e çıkarılacağının da altını çizdi

Taksici esnafının dilerse aracını bir üst segmente çıkarma şartıyla bu işi yapabileceğini belirten Yahya Uğur, ‘’Kimseye yeni bir araç veya bir plaka verilmeyecek. Taksi sahiplerinin kendi bütçelerine göre ve bulundukları bölge ile çalıştıkları yerlere uygun olarak tercih edebilecekleri bir sistem’’ açıklamasında bulundu.

Turkuaz taksilerin yüzde 15 daha yüksek ücretle hizmet vereceğinin de altını çizen Başkan açıklamasında, “Bu şu anlama geliyor; müşterilerimiz 20 TL ödeyecekleri bir mesafe için turkuaz taksiyi tercih ettiklerinde 23 lira ödeyecekler. Dolayısıyla yeni Türkiye’de yeni taksilere ihtiyaç var. Korsan oluşumların, UBER’in ve benzerlerinin önüne geçmiş olacak. Ayrıca müşterilerinizin konforunu, güvenliğini artıracak ve hizmet kalitemizi de yükseltecek. Şu anda bir taksiyle başladık, yarın bir tane daha yollara çıkıyor.” ifadelerine yer verdi.