Son zamanların en popüler markalarından olan Tesla, Model X üzerinde güvenlik ve devrilme testi uyguladı. Testi başarıyla geçen Model X, devrilmesine rağmen tekrar ayağa kalktı.

Şüphesiz ki Tesla araçları son zamanların en popüler markalarından biri haline geldi. Adından çokça söz ettiren bu markanın Model X’i yeni bir teste tabi tutuldu. Aracın devrilme testi olarak adlandırılan testi başarıyla geçmesi ise Tesla'ya güvenen birçok kişiyi oldukça mutlu etti.

Devrilme testinden başarılı olarak çıktığını gördüğümüz Model X, geçtiğimiz yaz NHTSA tarafından değerlendirilmiş ve her alanda 5 yıldızı almaya layık görülmüştü. Şimdi ise videodaki gibi yuvarlanma testini geçtiğini gördüğümüz araç, aldığı yıldızlarını hakkını verdi diyebiliriz.

Öte yandan Tesla, Model S'de de benzer testleri yapmış ve aynı şekilde başarılı sonuçlar elde etmişti. Şimdilerde firma, en son aracı olan Model 3’e de aynı testi yapmayı planlıyor. Bakalım Model 3 yuvarlanma testinden çıkabilecek mi?