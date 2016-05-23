Bir dönemin unutulmaz aksiyon ve macera dizilerinden olan Kara Şimşek, dünya televizyonlarında ilk kez yapay zeka ile donatılmış bir teknoloji harikasını başrolde izlememizi sağlamıştı. Ülkemizdeki reklamlara dahi uyarlanan KITT karakteri, şimdi de Tesla Model X’i modifiye edenlere ilham oldu.

Zamanının en çok izlenen televizyon dizilerinden olan Kara Şimşek, ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahipti. Bir dönem Cem Yılmaz’ın “Alırım anahtarını Mike” reklamlarıyla uyarladığı efsanevi karakter K.I.T.T de bu dizinin başrolünde yer alıyordu. Bir istihbaratçı olan sahibinin çoğu olayı çözmesinde etkili olan yapay zeka harikası K.I.T.T, popüler bir ilki temsil ediyordu.

Aslında yapay zeka destekli ve sürücüsüyle iletişim kuran arabaları düşündüğümüzde Tesla’nın bugün bunu başardığını görüyoruz. Yıllar öncesinde insanları büyüleyen bu teknolojinin gerçek olduğunu görmek, heyecan verici olsa gerek. Tabii modern dünyanın Tesla otomobillerinde hala eksikler var:

Tesla’nın lüks arazi aracı olan Tesla Model X, en sevilen modern otomobillerin başında geliyor. Modern araçları modifiye etmek konusunda profesyonel olan SS Customs, Model x ile K.I.T.T karakterini bir araya getiren yeni işe imza attı.

Şirket, yeni Tesla Model X K.I.T.T Edition’u Instagram sayfasından paylaştı:

Tabii ki yeni Model X, K.I.T.T kadar konuşkan bir yapay zekaya hala sahip değil. Bu yüzen sadece görünüş açısından değerlendirmek doğru olacaktır. Fikir açısından konsept kulağa hoş geliyor. Aynı hoşluğun sonuca yansıdığını söylemek ise biraz zor. Bana soracak olursanız, kırmızı ışıklar pek de hoş durmamış. Ancak işin fanatikleri Model X’in bu haline bayılacaklardır.

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