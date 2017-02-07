Tesla’nın SUV modeli olan Model X’i çiftliğinde traktör yerine kullanan çiftçinin videosu görenleri şaşırtıyor.

Elektrikli otomobil dediğimizde ilk aklımıza gelen firma olan Tesla’nın bildiğiniz gibi Model S, Model X ve Model 3 adında üç farklı ürünü bulunmakta. En popüler modeli olan Model S’in ardından gelen ve lüks elektrikli SUV olarak dikkat çeken Model X ise diğer kardeşlerine göre arazide de rahat bir kullanım sağlamasıyla ön plana çıkıyordu.

Bu durumu abartan Avusturyalı bir çiftçi, satın aldığı Model X’i traktörü yerine kullanmaya başlamış. Tesla Model X 90D versiyonuna sahip olan çiftçi Anton Bauer, araçla arkasına taktığı römorku sayesinde kereste taşıyarak kullanıyor. Böylelikle 2.9sn'de 0'dan 100km'ye çıkabilen, 100.000 Dolar değerinde bir traktöre sahip olan Bauer, belki de Tesla marka araçları en ilginç amaçla kullanan kişi olabilir.

Oldukça garip gelen ve “Ne traktörler var bee” dedirten videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;