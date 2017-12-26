Tesla, Model Y'den Sonra Kamyonet Üretecek

Tesla'nın crossover tarzında üreteceği Model Y'den sonra bir kamyonet yapacağı duyuruldu. Açıklama şirketin CEO'su Elon Musk'tan geldi.

Musk sosyal ağ Twitter'dan yaptığı açıklamada "Model Y'den hemen sonra bir kamyonet yapacağımıza söz veriyorum. Temel tasarım / mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum" dedi. Haziran ayındaki raporlara göre Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan versiyonu ile aynı platform üzerine kurulacak. Bu da aracın klasik Tesla araçlarından çok da farklı olmayacağı anlamına geliyor.

Aracın 2019 yılı ortalarında üretileceği tahmin edilirken Tesla, bu araçtan sonra kamyonet piyasasına da el atacak. Halihazırda elektrikli araç üreticisi önce ticari kamyon, toplu taşıma otobüsleri ve kompakt bir spor araçlarını geliştirmek için bir "master plan" geliştiriyor.

Kamyonetin çıkış tarihi ise, Musk'ın Nisan ayında yaptığı 18 ila 24 ay arasını gösteren açıklamaları baz alınırsa 2020 yılı olarak gösteriliyor. Sizce Tesla, kamyonet piyasasında istediği pazar payını elde edebilir mi?