Tesla Model Y, Düşündüğümüzden Daha Erken Yollarda Olacak!

Tesla, Model Y'nin daha erken üretilmesi için Model 3 ile benzer bileşenler kullanacak.

Tesla geçtiğimiz aylarda yeni bir crossover tarzında otomobil üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Model Y olarak adlandırılan yeni otomobilin Tesla'nın diğer ürettiği modellerden tamamen farklı olacağı belirtilmişti. Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar , Model Y olarak adlandırılan yeni otomobilin Tesla'nın diğer araçlarından pek farklı olmayacağının göstergesi.

Model Y'nin yollara daha erken çıkabilmesi için Model 3'e benzeyen bir yapıda olacağını açıklayan Elon Musk, bu durumu şirket yöneticileri ile görüştüğünü ve tamamen farklı bir Model Y düşüncesinin çılgınca olduğunu belirtti.

Tesla'nın daha çok üretim yapabilmesi için Elon Musk, araca yerleştirilecek olan kabloların miktarını azaltmak için 12 volt değerinde olan pil mimarisinden vazgeçeceğini belirtmişti. Elon Musk, Tesla'nın üretim sayısını arttırmaktan vazgeçmiş değil.

Model Y konusunda en baştan bir yapı tasarlamak, Tesla için oldukça maliyetli bir proje olacaktı. Bu nedenle Model Y, Tesla'nın eski araçlarından izler barındıracak ve üretim aşamasında kullanılacak bileşenlerin Model 3 ile benzerlik göstereceği belirtiliyor.Tesla Model Y'nin üretim tarihi 2019'un sonu olarak gösteriyor. Tesla Model Y'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta.