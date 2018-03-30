Tesla'nın 123 Bin Aracı Geri Çağırması Zamanlama Hatası

Elon Musk'ın son günlerde en çok konuşulan şirketi olan Tesla, bazı büyük problemlerle mücadele etmeye devam ediyor. Şirket, medyada çıkan bazı iddialara göre iflasın eşiğinde bulunurken bugün Mart ayından bu yana %25 değer kaybı yaşadı. Şimdi gelen bir haber ise Tesla'nın başını daha da artıracak gibi duruyor.

Perşembe günü on binclerce Tesla kullanıcısına gönderilen bir e-posta, Tesla Model S elektrikli araçların hidrolik direksiyonunun arızalanabileceğini bildiriyordu. E-posta'ya göre sistemi bir arada tutan cıvatalar özellikle soğuk kış koşullarına maruz kaldıktan sonra aşınmış ve zayıflamıştı.

Tesla tarafından gönderilen e-postada "“Hidrolik direksiyon cıvatalarında aşırı korozyonu gözlemledik, sadece çok soğuk iklimlerde olsa da, özellikle de sodyum klorür yerine sıklıkla kalsiyum veya magnezyum yol tuzları kullananlarda" ifadeleri yer alıyordu. Tesla müşterilerine gönderdiği yazının devamında, şirketin araçların tümünde cıvata değişikliğine gitmeyi amaçladığını duyurdu.

Elbette bu açıdan bakıldığı zaman bir şirketin araçlarına sahip çıkması ve müşterilerine değer vermesi oldukça iyiymiş gibi gözüküyor. Ancak, Moody's tarafından şirketin kredi notunun düşürüldüğü yani yatırımcılara "yatırım yapılamaz" önerisi verildiği bir dönemde Tesla için oldukça ters tepen bir açıklama olabilir. Öte yandan şirket yakın zamanda meydana gelme olasılığı yüksek olan Model S kazalarından daha fazla etkilenmemek için kısa vadeli bir 'kriz'i göze almak istemiş de olabilir.

Bunun yanı sıra 2019 yılına 1 yıldan daha az bir zaman kalmışken Tesla'nın elinde bulunan Semi Truck ön siparişleriyle ilgili olası sıkıntılar şirketi daha büyük bir uçuruma doğru sürükleyebilir. Siz ne düşünüyorsunuz Tesla, batmanın eşiğinde mi?