Dünyanın elektrikli otomotiv dönüşümüne öncülük eden Tesla, büyük bir mali krizin içinde sürükleniyor. Elon Musk’ın şirketi son 1 ayda %25 değer kaybetti. Şirketin 4 ay içinde batabileceğini söyleyen uzmanlar var.

Otomotiv devi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tesla, her sınıfa hitap eden araçlarıyla büyük bir ekosistem yarattı. 2018’in başından bu yana Model 3 üretimine ilişkin yaşanan mali krizler ve üretimdeki aksamalar, şirketin yarasını derinleştirdi.

Yüksek miktarda Tesla Semi tırı sipariş alan şirket, aynı anda pek çok modeli üretmeye çalışıyor. Fakat kapasitesi bunun için yeterli değil. Yakın zamanda Türkiye’ye yapacağı resmi girişe hazırlanan Tesla, Ortadoğu’da da faaliyet göstermek istiyor. Şirketin küresel çaptaki projeleri genişliyor, ancak bu durumların hiçbirisi kasalara olumlu yansımıyor.

Şirket daha önce 2010 yılında ABD’nin yerel bir kuruluşu kıvamındayken halka arz edilmişti. O tarihten bu yana görülen en büyük mali çöküntü ise son 1 aydır yaşanan kriz. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir kazanın da yaşanması, şirketin itibarını negatif yöne doğru çekti.

Tüm bunlar üzerine dünyanın önde gelen finans kuruluşları, Tesla’nın fon değerlendirmelerini negatife kaydırdı. Bu nedenle yatırımcılar ürkmeye başladılar. Kredi notu da gerilemeye devam ediyor.

Vilas isimli kurumun yatırım fonu yöneticisi John Thompson’ın yayınladığı yeni bir analiz ve yaptığı açıklamalar, korkuyu yatırımcıların üzerinden alıp tüm Tesla sevdalılarına dağıtıyor. Kendisi, Tesla’nın 4 ay içinde iflas edeceğini söylüyor.

Mart ayının başından bu yana hisselerinin %24.86’sını kaybeden Tesla’nın durumu gerçekten de çok ciddi. 30 günde şirketin 4’te 1’i buharlaştı ve üretilmesi gereken binlerce otomobil ya da tır var.

Dünyanın önde gelen bir diğer yatırım kuruluşu Morgan Stenley ise Tesla’nın Model 3 üretimini bir an önce başlatması gerektiği görüşünde. Aksi takdirde bu düşüş hız kazanarak devam edecek ve Tesla iflasını açıklamak zorunda kalacak.