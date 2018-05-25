Tesla’nın Başı, Son Kazadan Gelen Detaylarla Fena Dertte

ABD’nin Utah eyaletinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen bir kazada, otopilot modundaki Tesla Model S, önünde seyreden itfaiyeye arkadan çarpmıştı. Kaza hakkında ortaya çıkan yeni detaylar, aracın çarpışmadan önce hızlandığını gösteriyor.

Dünyanın en yenilikçi otomotiv şirketlerinden olan Tesla, son aylarda artan kaza sayısı ile gündemden bir türlü düşmüyor. CEO Elon Musk, basında yer alan haberlere “Her yıl binlerce insan trafik kazalarında can veriyor, onları haber yapın” şeklinde tepki gösteriyor, fakat onca haberin bir sebebi var: Otonom sürüş sistemleri.

Haber ajansları, insan kontrolü dışında seyreden araçların, yapay zeka destekli sistemlerine ilişkin güvenlik endişelerini yakından takip ediyor. Bu nedenle başta Tesla olmak üzere, otonom sürüş sistemleri sunan pek çok şirketin kazaları mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz aylarda bir Tesla Model X’in yine ABD kara yollarında ölümlü kazaya neden olması, Tesla’nın itibarını derinden sarsmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda sürücüsünün bir kırık ayakla kurtulduğu kaza hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı:

Associated Press’in haberine göre kazada paramparça olan Tesla Model S, o sırada otonom sürüş sistemleriyle seyrediyordu. İlginç olan detay, kazadan hemen önce aracın önündeki itfaiyeyi görmesine rağmen hız kazanması oldu.

Olayın görgü tanıkları, kazadan önce aracın hiçbir şekilde fren yapmadığını aktardılar. Olaydan kırık ayakla kurtulan sürücü de benzer yönde açıklamalarda bulununca Tesla için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. Ayrıca sürücü, kaza anında telefonuna baktığını da itiraf etti.

Tesla kullanıcıları, araçlarındaki otonom sürüş sistemlerine karşı henüz hissedilmemesi gereken bir güvenle hareket ediyorlar. Tesla, kaza oranının artması üzerine araç içindeki yazılımına bir güncelleme göndererek, sürücülerden düzenli olarak direksiyona dokunmalarını istiyor.

Elon Musk ortaya çıkan yeni detaylar hakkında sessizliğini korurken, Tesla’dan da yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Detaylar ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz.