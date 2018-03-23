Ülkedeki enerji santrallerinden birinin bakımı sırasında gerekli enerjinin tamamı Tesla tarafından karşılandı.

Bildiğiniz üzere enerji fiyatının önde gelen firmalarından Tesla, Avustralya’nın yenilenebilir enerji kullanımına geçmesinde önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz Aralık ayında hayata geçen Güney Avustralya batarya çifliği ürettiği ve depoladığı enerjiyle ilk sınavından başarıyla geçti.

Ülkenin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan AEMO enerji şirketi, sistem kesintisi veya planlı bir bakım sağladığı zaman çalıştırılan fosil yakıt jeneratörleri enerji fiyatlarının da artmasına neden oluyordu. Geçtiğimiz ocak ayında yapılan planlı kesinti sırasında fosil yakıt jenaratörleri yerine gerekli enerjinin Tesla tarafından sağlanması istendi.

Daha önce fosit yakıt jenaratörlerinin kullanıldığı dönemlerde olduğu gibi Avustralya’da enerji fiyatlarının 9 bin dolar/MW seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Ancak Tesla’nın rüzgar çifliği ve bataryaları fiyatları 270 dolar/MW seviyesinde tutarak ülkenin enerji piyasasına milyonlarca dolar tasarruf ettirdi.

Tesla açısından geçilen sınavın en sevindirici yanı sanılanın aksine ihtiyaç duyulan yüksek enerji zamanında sağlayabilmiş olmak. Çünkü alternatif enerji kaynaklarından faydalanarak ülkenin enerji kaynaklarının büyük bir kısmının sağlanabileceğini hiç kimse düşünmüyordu. Amerikada’da Kaliforniya, Hawaii, Vermont, Massachusetts ve Porto Riko’da kullanılmaya başlayan bataryalar. Daha temiz ve çevreci bir gelecek yaratma adına emin adımlarla ilerliyorlar.