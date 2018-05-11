Tesla'nın Bu Yıl Türkiye'ye Getireceği Olası Modelleri!

Elon Musk'ın 2018 sonuna kadar Tesla'nın Türkiye'de faaliyetlerine başlayacağını açıklaması üzerine kafalarda büyük bir soru işareti oluştu; Tesla Türkiye'ye hangi modelleri ile gelecek? İşte Tesla'nın Türkiye'ye getireceği olası modelleri.

Hiç beklenmedik bir anda bir Türk Twitter kullanıcısının kendisine yazmış olduğu tweeti yanıtlayarak yıl sonuna kadar Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapacaklarını duyuran Elon Musk, bu hareketiyle zaten kendisine fazlasıyla sempati duyulan ülkemizde daha da fazla hayran kazanmayı başardı.

Elon Musk, Tesla’nın Türkiye’ye geleceğini açıkladı ama daha büyük bir soru hala yanıt bekliyor; Tesla Türkiye’de hangi araçlarını satışa sunacak? Bu konuda hala resmi bir açıklama yapılmamış olsa da biz, Tesla’nın ülkemizde satışa sunulması beklenen modellerine bir göz atabiliriz.

Tesla Model 3

35 bin dolar gibi son derece uygun bir fiyatla satışa sunulan Tesla Model 3’ün tek şarj ile 346 kilometre azami menzili bulunuyor. 0’dan saatte 100 kilometre hıza 6 saniyenin altında çıkabilen aracın en dikkat çekici özellikleri ise ‘supercharging’ teknolojisi ve sürücüye çok daha güvenli ve rahat bir sürüş sunan otopilot.

Tesla Model S

En uzun menzilli elektrikli otomobillerden biri olan Tesla Model S, tek şarj ile 500 kilometre mesafe katedebiliyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde 3 saatte bataryasını doldurabilen araç, 250km/s azami hıza sahipken 0’dan 100km/s hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor.

Tesla Model X

Dünyanın ilk tam elektrikli SUV sınıfı aracı olma niteliğini taşıyan Tesla Model X, ayrıca 0’dan saatte 100 kilometre hıza 3.2 saniyede çıkarak seviyesinin en iyi kalkış yapan aracı oluyor. 4 farklı varyantı bulunan aracın tek şarj ile ortalama menzili ise 400 kilometre civarında.

Tesla Roadster

2020 yılında sürücüler ile buluşacak olan Tesla Roadster, 0’dan 100km/s hıza 1.9 saniyede çıkarak gerçek bir canavar olduğunu gösteriyor. Saatte 400 kilometre maksimum hıza sahip olan araç, dünyanın ilk elektrikli süper spor otomobili ve üst düzey performansı ile ‘milyon dolarlık’ süper otomobilleri gerisinde bırakmayı başarıyor.