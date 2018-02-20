Tesla'nın Bulut Sistemi, Madencilik Yapmak İçin Hacklenmiş!

Tesla'nın bulut sunucuları, kripto para madencileri tarafından hacklendi. Tesla, bu durumdan kullanıcıların etkilenmeyeceğini belirtti.

RedLock adındaki güvenlik şirketi, Tesla'nın bulut altyapısında büyük bir güvenlik tehdidi keşfetti. İddiaya göre Tesla'nın bulut sunucularının kaynakları, hacker'lar tarafından kripto para madenciliği için kullanıldı. RedLock tarafından yayınlanan rapor, Tesla yetkilileriyle paylaşıldı ve gerekli uyarılar yapıldı. Yüzlerce açık kaynaklı bulut sisteminden birini kullanan Tesla'nın sistemlerine, herhangi bir şifre koruması olmadan erişilebildiği iddia edildi. Açık sayesinde hacker'lar Tesla'nın Amazon tarafından sağlanan bulut servisine kolayca erişebiliyor.

Bir Tesla sözcüsü, Gizmodo'ya attığı e-postada hiçbir kullanıcı verisinin bu durumdan etkilenmediğini ve araçların güvenliğiyle ilgili herhangi bir açık olmadığını belirtti. Açığın sadece mühendislik amaçlı kullanılan test araçlarında görüldüğünü belirten sözcü, müşteri güvenliğiyle ilgili hiçbir problem olmadığını yineledi.

RedLock'a göre hacker'lar, Tesla sunucularında depolanan verilerden çok, o sunucuların gücüyle ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde birçok şirketin böyle bir problemle karşı karşıya kalabileceğini belirten RedLock, bunun sebebi olarak bulut teknolojisinin henüz yolun çok başında olduğunu söylüyor. Şirketlerin bu tip saldırılardan korunmak için madencilik havuzu (mining pool) olarak adlandırılan sunucuların IP adreslerinin engellenmesi ve CPU gücünü kısıtlayan CloudFlare benzeri yazılımları kullanması öneriliyor.