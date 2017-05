Tesla'nın Yeni Projesi Olan Güneş Çatısı Ön Siparişe Açıldı!

Tesla'nın yeni projesi olan güneş çatısı, sonunda ön siparişe açıldı. Çatının fiyatı ise kullanıcılarını memnun edecek düzeyde.

Elon Musk ve şirketleri, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için uğraşmaya devam ediyor. Elektrikli araba satarak dünyaya çok büyük katkı sağlayan Tesla, şimdi de evlerinizin çatısını güneş paneli olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Normal güneş papelleri gibi çatıların üzerine monte edilen devasa panellerden bahsetmiyorum. Tesla’nın güneş panelleri, bizzat çatının kendisi olacak ve bu sayede, çok daha fazla enerji kazanabileceksiniz. Normalde Nisan ayında ön siparişe açılması beklenen bu paneller, kısa süreli gecikmenin ardından bugün ön siparişe açıldı.

Normal çatı kaplama materyalinden daha ucuza mal olacağını açıklayan Elon Musk, bunu söylerken çatıların üreteceği enerjiden kazanılan uzun süreli tasarruftan bahsediyor. Fiyatına gelince eve bağlı değişiklik gösterse dahi, her bir parça için 21.85 dolar olması düşünülüyor. Ülkemizde şu an desteği bulunmayan Tesla’nın gelecekte ülkemizde de çatı işine girmesini bekliyorum. Kısa vadede bir çatı için yüksek ücretler gibi düşünülse bile uzun vadeye vurulduğunda, tasarruf edeceğiniz ve dünyaya hiçbir zararınızın olmayacağı bir enerjiyi kullanmış olacaksınız. Elon Musk’ın yaptığı projeler, her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yer altı tünelleri, çatılara güneş enerjisi gibi gelecekte öngördüğümüz tüm teknolojileri birer birer hayata geçiren Tesla, bu hızla ilerlerse gelecekte dünyanın en zengin firmaları arasında yer alacak gibi duruyor.