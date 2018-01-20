Kaliforniya'da görüntülenen 150.000$ değerindeki Tesla Semi Truck, dizel yakıtla çalışan modellere oranla kilometre başına 0.16$ daha ekonomik taşımacılık yapıyor.

Çevik ve Sessiz

Tesla’nın elektrikli yarı-kamyon tipindeki aracı sadece rakiplerine oranla daha çevre dostu değil, aynı zamanda dizel yakıtla çalışan tipik bir kamyondan daha sessiz şekilde uçup gidiyor yollarda. YouTube’da yayınlanan 8 saniyelik bir videoda, Kaliforniya’nın Sunnyvale bölgesinde sessizce ve hızla kayıp giden şık bir Tesla Semi prototipi görülüyor.

Bu prototip, çarpmaya dayanıklı cam, aerodinamik kabin tasarımı ve içerisinde yük olmadığı zamanlarda 5 saniyede 0’dan 97 km/sa hıza ulaşma kapasitesi gibi özelliklere sahip. Tesla Model 3 üretiminde yaşanan gecikmelerden ve Puerto Rico’da yaşanan doğa felaketine sağlanan insani yardımlardan ötürü tanıtımı iki kez ertelenen araç, 2017 yılı Kasım ayında firmanın CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmıştı.

Taşımacılıkta devrim

Her ne kadar en düşük model 150.000$ gibi oturaklı bir rakamla fiyatlandırılmış olsa da, bu kamyonun tek şarjla 483 kilometre seyahat edeceği ön görülüyor. 180.000$’lık daha pahalı olan model ise 805 km yol kat edebiliyor. Bu fiyatlar bazı analistlerin tahminlerinden yüksek olmakla birlikte Musk’ın iddiasına göre elektrikli semi modeller, tipik dizelle çalışan kamyonlara oranla kilometre başına 0.16 dolar daha az masrafla iş görüyorlar.

Fakat aracın üretimi 2019 yılı için programlandı. Bununla birlikte firmalar daha şimdiden Musk’ın daha ucuz ve doğa dostu kamyonlarından almaya başladılar bile. 2017 yılı itibariyle aralarında Walmart ve Pepsi Co.’nun da bulunduğu 18 firma en az bir adet kamyon için sipariş vermiş durumda. UPS ise vermiş olduğu 125 araçlık siparişle listenin zirvesinde yer alıyor.