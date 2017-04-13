Tesla'nın Çılgın CEO'su Elon Musk Yatırımcılarına Rest Çekti!

Teknoloji dünyasına son dönemin yön veren isimlerinden Elon Musk, sinirlenerek Tesla yatırımcılarına sert çıktı.

Tesla'nın çılgın CEO'su olarak hepimizin tanıdığı ve Tesla, SpaceX, SolarCity gibi dünyada teknoloji dünyasına yön veren ve geleceği inşa eden şirketlerin tepe yöneticisi konumundaki Elon Musk bugün Twitter üzerinden yazdığı bir cevapla Tesla yatırımcılarına sert çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters'in Tesla yatırımcılarının Tesla'nın yönetim kurulunda Elon Musk'ın yakın olmadığı bağımsız isimler görmek istedikleri ve yatırımcıların Tesla'nın değerinin olduğundan farklı gösterildiğini söylediği haberiyle ilgili paylaşılan tweete Elon Musk, 'Bu yatırımcı grubu Ford'tan hisse almalı. Onların yönetimi inanılmaz." diyerek yatırımcılara olan tepkileri dile getirdi.

Elon Musk, Tesla'nın halka arz edilmesine kısa bir süre kala yönetim kurulunda sadece eski çalışma arkadaşlarını tutmasıyla ilgili olarak eleştirilerin hedefi oluyordu ve yatırımcılar bağımsız isimlerin de Tesla içindeki yönetim kuruluna dahil olması gerektiğini söylüyordu. Musk, farklı isimlerin de yönetim kuruluna alacağının sözünü vermişti ancak yine de Musk paradan çok daha iyi teknolojiler üretmek istiyor. Sanıyoruz ki yatırımcılarla da anlaşamadığı nokta burası.

Ne diyelim, dileriz ki en yakın zamanda yatırımcıların Tesla ile yaşadığı bu problem sona erir ve geleceğin otomobillerini üreten Tesla dünyayı değiştirmeye devam eder.