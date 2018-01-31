Tesla’nın 4x4 Aracı Model Y’nin Üretim Tarihi Kesinleşti!

Son aylarda tartışılan girişimleriyle birlikte adını sıklıkla andığımız Elon Musk’ın elektrikli araç filosu olan Tesla, yeni bir 4x4 araç modeli üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır ne zaman üretileceği merak edilen Model Y’nin tarihleri kesinleşmeye başladı.

Kendi aracını, kendi uzay teknolojileri şirketi SpaceX ile Şubat ayının ilk haftasında Mars’a gönderecek olan, aynı zamanda tünel kazma şirketi Boring Company ile alev silahı satışa sunan Elon Musk’ın Tesla cephesinde de bütün işler yolunda gidiyor. Firma kısa bir süre önce tanıttığı elektrikli tır modeli Tesla Semi’yi üretirken, bir başka sınıf olan SUV tipi arazi aracı Model Y üzerinde de çalışıyor.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre Tesla, Model Y için bir parça tedarikçisiyle anlaşmaya vardı ve aracın tasarımıyla ilgili şartnameler tamamlandı. Üretim içinse 1 Mart 2020 tarihinin beklendiği anlaşıldı. Söz konusu detaylar ise Tesla’dan değil, parça tedarikçisinden geliyor.

Son dönemde tanıtılan diğer yeni Tesla modelleri gibi Model Y’nin de 2020 yılında üretime başlayacak olması, Tesla’nın bütün modellerini bir bütün halinde planladığını gösteriyor. Nitekim bunun için Elon Musk bile planlarında ufak bir erteleme yapmış olabilir. Zira kendisi daha önce Model Y’nin Haziran 2019’da yollarda olacağını dile getirmişti.

Model Y, Tesla’nın bir önceki SUV tipi arazi aracıyla, ekonomik sınıfa seslenen Model 3 arasında orta menzilli bir araç olacak. Bu nedenle fiyatının da Model X ve Model 3 arasında bir konuma sahip olacağını tahmin etmek güç değil.

Ayrıca Model Y’nin Tesla Semi ya da diğer Tesla binek otomobillerden önemli bir avantajı olacak. İnsanların düşük fiyata yüksek performans satın almayı sevdiğini bilen şirketin, yüksek kar hedefini bu modelle yakalaması bekleniyor. Doğrusu Elon Musk’ın da dört gözle beklediği bir araç olacağını söylemek mümkün.

SUV pazarının binek otomobillerden daha hareketli ve kazançlı olması, mevcut araçların son derece pahalı ve ekonomik olmamaları dolayısıyla Tesla’nın Model Y hamlesi daha da önem kazanıyor. Aracın üretim sorunlarına neden olduğu ve bu çizgiyle Tesla’nın yeni bir otomobil sınıfı ortaya çıkartacağı belirtilen detaylar arasında.

Binek otomobil ve SUV karması bir modelin 1 Mart 2020’de üretime geçmesine artık kesin gözüyle bakıyoruz. Tesla, bu haberlerle önemli bir kesimi beklentiye soktuğu için lüks ve yüksek fiyatlı modellerinin satışlarında sıkıntı yaşayabilir.

Her şeyi zaman gösterecek. Her ne kadar Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, Tesla’ya ve Elon Musk’a güvenmediğini dile getirse de bu sözlerin, iki şirket arasındaki dolaylı rekabetten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Nitekim Apple’ın da otonom araç sistemleri ile Tesla’nın bir numaralı rakibi olacağı günlere çok az vakit kaldı. Aynı şekilde Samsung’un da bu pazara girmesi bekliniyor.

Ortalık kızışıyor dostlar, takipte kalın.