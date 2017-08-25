Tesla'nın önümüzdeki ay duyurması beklenen elektrikli kamyonu, tek şarjla 400-500 kilometre arası yol gidebilecek.

Reuters’dan gelen yeni bilgilere göre Tesla’nın yakında duyurmaya hazırlandığı elektrikli kamyonlar, tek bir şarjla 400-500 kilometre arası yol kat edebilecekler. Tesla tanıtım tarihiyle ilgili herhangi açıklama yapmadı, ancak tahminlere göre Eylül ayında kamyonun prototip görüntüleri ortaya çıkacak.

Florida merkezli filo operatörü Ryder’ın yöneticisi Scott Perry’nin yaptığı açıklamaya göre kamyon, normal bir yükle 500 kilometrelik mesafeyi tek şarjla katedebiliyor Daha çok günlük bir taksi gibi, ancak elektrikli bir kulübeye benzeyeceği açıklanan yarı kamyonun nasıl olacağı ve ne gibi işlemlerde kullanılacağı şu an için bilinmiyor.

Elon Musk, Haziran ayında hissedarlarla yaptığı görüşmede, şirketin kamyon endüstrisinden bilgiler alarak bu kamyonu geliştirdiğini belirtti. Tır yerine şehir içinde ağırlık taşıyan kamyon benzeri bir araç olacağını beklediğimiz Tesla kamyonunda, 400-500 kilometre gidecek şarj yeterli olur mu bilinmez, ancak yakıtla çalışan benzer araçlar tek depoyla bu yolun 2-3 katına çıkabiliyorlardı.

Ülkemizde ve birçok ülkede şarj noktaları bulunmadığı için bu kamyonlar sıkıntı yaratabiliyorlar, ancak Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde yer alan benzin istasyonlarının çok büyük bir kısmında şarj istasyonları bulunuyor. O yüzden tek şarjla gidilen mesafe yeterli olarak kabul ediliyor.