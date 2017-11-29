Tesla'nın Elektrikli Kamyonuna Taşımacılık Devi Talip Oldu!

Tesla'nın olay yaratan elektrikli kamyonu Semi'den kargo ve taşımacılık devi DHL'in, 10 tane sipariş ettiği bildirdi

Kargo ve taşımacılıkta dünya devi isimlerden DHL'in, Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi'den 10 adet sipariş ettiği bildirildi. Wall Street Journal'in yaptığı habere göre, bu sipariş dışında da son 2 senedir Tesla ile test çalışmalarını sürdüren DHL'in zaten bir süredir gerçek denemeler yaptıklarını ve sipariş ettiği Semi'lerle şimdilik Amerika Birleşik Devletleri içinde aynı gün teslim edilecek kargolar için kullanılacağı belirtildi.

DHL'in sipariş ettikleri ve 2018'den itibaren kullanacakları Semi'ler için yapacakları testlerin devam edeceği bildirildi. Eğer yaptıkları testlerde sorun çıkmazsa, uzun yol gereken teslimatlar için de Semi'lerin kullanılabileceğini bildiren DHL yetkilileri, şu an için tek sorunun en yüksek yol katedebilen Semi'lerin bile yol ömrünün dizel kamyonlara göre yarısı kadar yol katedebilmesi olduğunu da belirtti.

Tesla'nın tek şarjla 485 kilometre ve 800 kilometre yapabilen iki adet elektrikli tır modeli var. Bu tırların sektörde tamamen yaygınlaşmama sebebi ise ortalama bir depo dizel benzinle, dizel tırların iki katı daha fazla yol katedebilmesi. Eğer Musk sözünü tutup 2019 yılında Semi'ler için daha iyi batarya performansını sunabilirse, gelecekte taşımacılık sektörünü Semi'lerin istila etmesini bekleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?