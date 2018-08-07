Tesla, enerji teknolojileri konusunda oldukça güçlü ekosisteme sahip oluyor. Ev tipi bataryaları olan PowerWall için bir güncelleme yayınlayan şirket, bataryaların fırtınalara karşı önlem almasını sağlayacak.

Ev tipi bataryalarla elektrik enerjinizi akıllı telefonlardaki teknolojiyle karşılamak isterseniz, Tesla’nın PowerWall bataryalarını satın alabilirsiniz. Bu bataryalar, güneş enerjisiyle depolanıp, evinizin ve Tesla otomobilinizin enerji ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Tesla, bataryalarını bir enerji merkezinden daha fazlası haline getirmeye çalışıyor. Bunun için yazılımsal destekler sunmayı da ihmal etmiyor.

Son yazılım güncellemesiyle “Fırtına Gözcüsü” adında bir özellik getiren Tesla, bataryaların hava olaylarına karşı önlem almasını sağlıyor. Bu özellik, hava durumu verilerinin otomatik olarak bataryaya bildirilmesi, eğer bir fırtına ya da elektrik kesintisine yol açacak durum yaşanacaksa, bataryaların doldurulmasını sağlıyor. Yani kullanıcılar hiçbir bildirimde bulunmadan, evlerdeki ve araçlardaki enerji ihtiyacı için elektrik depolamış oluyor.

Android uygulamasıyla entegre olarak çalışan özellik, fırtına tehlikesi geçtikten sonra bataryanın eski ayarlarına geri dönmesini de sağlıyor. Önümüzdeki aylarda özellikle ABD’nin güneydoğu sahillerinde yaşanması beklenen kasırgalar öncesinde alınan bu önlem, Tesla’ya ilişkin olumlu yorumlar yapılmasını da sağladı.

Yakın zamanda Türkiye’ye giriş yapacak olan Tesla, İstanbul’daki satış ofisi için hazırlıklara devam ediyor. Firmanın bir de otomobil servisi açması bekleniyor. Bu zamana kadar ABD dışındaki pazarlardaki faaliyetlerine baktığımızda, Tesla’nın otomobillerle birlikte ev tipi batarya gibi ürünlerini de satışa sunduğunu görüyoruz.

Tesla’nın ülkemizde hangi ürünleri, araçları ve hizmetlerinin satılacağı konusu netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.