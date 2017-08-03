Tesla, İlk Güneş Enerjili Çatı Sisteminin Kurulumunu Bitirdi

Temiz enerji sektörünün öncülerinden Tesla, güneş enerjili çatı sistemlerinin ilk kurulumunu çalışanlarının evlerine yaptı.

Tesla, güneşten enerji toplamak için ilk güneş enerji panellerinden oluşan çatı sisteminin kurulumunu tamamladı.

Güneş enerji panelleri, ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı ve tasarımı, standart çatı malzemelerinden ayırt edilmeyecek şekilde dizayn edildi. Bu sayede, çatılarının kötü görünmesinden endişelenen kişilerin güneş enerjili çatı sistemini kullanabilmeleri sağlandı.

İlk kurulumlar, Tesla çalışanlarının evlerine yapıldı. Bu yöntem aslında Tesla Model 3 otomobillerinin neye göre dağıtıldığını açıklıyor. Tesla bu şekilde hem muhteşem ürünler yaratmasına yardım eden çalışanlarını ödüllendirmiş oluyor hem de ürünleri test edip, geri bildirimler toplama fırsatı elde ediyor.

Elon Musk güneş enerji sistemi için, ''Benim evimde var,(Tesla'nın kurucu ortağı JB Straubel'i göstererek) Onun evinde de var.'' dedi.

Tesla, yılın ikinci çeyreği itibariyle güneş enerjili çatı sistemleri için ön siparişleri almaya başladı ve evlere kurulan sistemlerin ömrü için ''sonsuza kadar, ya da biraz daha önce'' diyerek garanti verdi.