Tesla'nın en merak uyandıran projelerinden Solar Roof, yani güneş enerjili çatı projesinin üretim hattında sıkıntılar yaşanıyor. Yaşanan sorunların en büyük sebeplerinden biri olarak Elon Musk'ın üretilen çatı kiremitlerini yeteri kadar estetik bulmaması gösteriliyor.

Tesla'nın yaşadığı üretim sorunları, Model 3 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Reuters'ın raporuna göre Tesla'nın güneş enerjili çatı kiremitlerinin üretimi montaj hattındaki sorunlar nedeniyle gecikti. Yaşanan bu sorunun en büyük sorumlusu ise Elon Musk'ın estetik takıntısı olarak gösteriliyor.

Tesla'nın Ekim 2016'da tanıttığı güneş enerjili çatı projesi, şık tasarımı ve dayanıklılığıyla halihazırda kullanılmakta olan çatılara çok iyi bir alternatif olarak gösteriliyordu. Tesla'nın Buffalo kentindeki fabrikada yaşanan bazı üretim problemlerine ek olarak, üretilen solar kiremitlerin Elon Musk'ın estetik değerlerine uymaması da eklenince bu durum iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Yine Reuters'ın bildirdiğine göre, 4 farklı model olarak tanıtılan çatılardan sadece biri üretime geçebildi. Siyah renkli olan bu model, oldukça şık görünüyor. Ancak diğer seçeneklerin Elon Musk'ın değerlendirmesinden geçemediği ortada. 2018'in sonlarına doğru üretim sürecini hızlandıracaklarını belirten Tesla yetkilileri, bu konuda net bir rakam vermedi. Geçtiğimiz günlerde ise Elon Musk, solar çatıların kurulu olduğu "birkaç yüz" adet ev bulunduğunu ve projenin gayet iyi gittiğini açıklamıştı.