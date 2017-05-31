Tesla'nın güneş enerjili ön siparişe açıldığı bu günlerde, yeni bir hamle Forward Labs isimli firmadan geldi. Firma, Tesla'nın çatılarından daha güçlü ve ucuz olan güneş enerjisi çatılarını tanıttı.

Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, en büyük sorun olan enerji ihtiyacını çözmemiz gerekiyor. Dünyaya zehirli gazlar yayarak oluşturulan enerjiler yerine yenilenebilir enerjilere dönmek isteyen dünya, ilk adımlarını atmaya başladı. Çin’de deniz üzerine kurulan devasa güneş tarlaları ve elektrikli otomobiller, bunlar arasında yer alıyor. Elon Musk ve şirketleri bu yeni dünyanın en iyi temsilcileri olurken, yeni firmalar da türemeye başladı.

Tesla’nın güneş enerjili çatılarına alternatif olarak geliştiren yeni güneş enerjili çatılar, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde Forward Labs isimli firma tarafından duyuruldu. Bu çatılar yalnızca Tesla’nın çatı fiyatından daha ucuz değil, aynı zamanda yarı yarıya daha kısa sürede monte edilebiliyor.

Teknolojik olarak Tesla ile Forward Labs’in güneş çatısında farklılıklar yer alıyor. Forward Labs’in tasarımı, diğer güneş enerjilerinden daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olan monokristal güneş pillerini kullanıyor. Bu nedenle, güneş pilleri normalde metre kare başına 11 W elektrik üreteceğine 19 W üretebiliyor.

Tesla tasarım olarak da ciddi farklılıkları bulunan çatılarda normal çatı tasarımına benzer bir tasarımı benimserken, Forward Labs’in tasarımında temperli cam üst katmanı ve çatıya entegre edilmiş metal bir katmanı bulunuyor.

Forward Labs’in CEO’su Zach Taylor, geçtiğimiz günlerde şirketin güneş çatısı için metrekare fiyatını açıklamıştı. Şirket güneş çatısı için metre kare başına 8.50 dolar+güneş enerjisi için watt başına 3.25 dolar olduğunu açıkladı. Birçok güneş çatısı kurulumu haftalarca sürerken, Forward Labs’in 2-3 günde tamamlanabileceği söyleniyor. Tesla ile kıyaslandığında aynı çatıda üçte birlik daha düşük ücret olacağını söyleyen Forward Labs’in, ülkemizde veya Amerika dışındaki ülkelere gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Kendisini Tesla ile kıyaslayan Forward Labs ne kadar başarılı olur bilinmiyor, ancak bu kadar çok para verdiğinizde çatının ayrıca sağlam olmasını da istersiniz. Tesla’nın yaptığı dayanıklılık testlerinde net bir şekilde darbelere dayanıklı olduğu görülmüştü. Forward Labs de ürünlerinin “temperli” olduğunu vurgulamış, ancak bunun ne kadar doğru olduğu yapılacak dayanıklılık testleri ile görülecektir.