Tesla araziye iniyor: Yeni kamyonetleri sene sonunda ön siparişten yararlanan müşterilerine ulaştıracaklar.

Tesla, elekrtirikli otomobil teknolojisinde yaptığı devrimle adından söz ettire dursun, firmanın otomobilden daha fazlasını planladığı yönündeki söylentiler netlik kazandı. Zira elektrikli araçların trafikte yaygınlaşması sadece otomobil kullanımları ile pek mümkün değil.

Tam bir performans canavarı olan Tesla Model S serisi otomobillerin petrol ürünleri kullanan araçlara taş çıkartması ve enerji dostu olması, artık daha fazlası için doğru vaktin geldiğine işaret ediyor.

Tesla ve Space X’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hem gelecek iki yıl içerisinde kamyonet modelini piyasaya süreceklerini, hem de daha ekonomik elektrikli otomobiller için çalışacaklarını belirtti.

Söz konusu kamyonet, daha önce Musk taradından “yeni bir tür pikap” olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan detaylara göre araç, arazi yapısına uyumlu 4 çeker bir SUV modeli olacak. Model 3 ön siparişlerini yakında başlatılması planlanıyor. Çıkış tarihinden neredeyse 2 yıl önce araca sahip olmak isteyen müşteriler, Temmuz 2017 itibariyle ön siparişleri verebilecek ve yıl sonunda araçlarına kavuşabilecekler.

Tesla, elektrikli araçların teknolojisini öyle hızlı bir şekilde geliştiriyor ki önümüzdeki yıllarda bir baraj kamyonu bile yaparlarsa şaşırmayın. :)