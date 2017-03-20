Tesla'nın Kablosuz Elektrik Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Oda

Disney Research bünyesindeki bilim insanları, Nikola Tesla'nın en büyük hayallerinden birini hayata geçirmeye çok yakınlar.

Ünlü fizikçi, mucit ve son yüzyılın en önemli dehalarından Nikola Tesla'nın tamamen kablosuz sistem ile elektrik aktarımı hayali, Walt Disney Şirketi'nin araştırmacıları tarafından bir nebze de olsa gerçeğe dönüştürüldü.

Disney Research'de görev yapmakta olan bilim insanları, tek seferde 10 farklı cihazın bataryasını, kablosuz şekilde şarj edebilecek özel bir oda geliştirdi. Tesla, atmosferin iyon ve elektronlarla dolu tabakasının yardımını kullanarak elektromanyetik dalgalar yayıp, tüm dünyaya kablosuz elektrik dağıtılabileceğine inanıyordu.

Belki Tesla'nın bu vizyonu -henüz- gerçeğe dönüşmedi, ancak Disney’den araştırmacı Alanson Sample ve meslektaşları bu fikirden yola çıkarak büyük mekanlarda nasıl kablosuz şarj yapılabileceğini araştırıyorlar. Kuasiztatik boşluk rezonansı olarak bilinen bu olay sayesinde eletromanyetik dalgalar kullanılarak, elektrik akımının üretildiği oda, alüminyum panel duvarları sayesinde kapasitörlerin ürettiği elektrik akımını yansıtabilmekte.

Hem duvarlar, hem de zeminden yansıtılan elektrik akımı, bakır bir boruda toplanıyor ve bu işlem sonucunda odada bulunan elektronik cihazlar, şarj olabiliyorlar. Üstelik manyetik alanın diğer nesnelerle etkileşime girmemesi, odada mobilya vb diğer objelerin de bulunmasına olanak sağlıyor.