Tesla'nın Kabuslarına Girecek Otomobil: Lucid Air!

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın en büyük rakibi kendisi gibi Amerikalı olan Lucid Motors. Lucid Motors, "rakibine göre uygun" fiyatıyla dikkatleri üstünde topluyor.

Lucid Air, geçtiğimiz yılın sonunda elektrikli otomobil tutkunlarının gönlünü fethetmek üzere resmen tanıtıldı ama hemen satışa sunulmadı. Lucid Air artık yollara çıkmaya hazır. Asıl soru, aracın Tesla Model S ile rekabet edip edemeyeceği yönünde. Cevap uygun fiyat seçeneği sayesinde “kesin” bir evet. Rakip Model S'in fiyatı, 71.300 Dolar'dan başlarken, Lucid Air 52.500 Dolar seviyelerinde dolaşıyor.

Lucid Motors'un iddiası, otonom sürüş için tüm özellikleri başlangıç seviyesinden itibaren sunduğu şeklinde. Lucid Air, arka tekerlekten çekiş, LED farlar, 10 hoparlörlü ses sistemi, 12 yönlü elektrikli koltuklar, 19 inç jantlar, dokunmatik ekran, 400 beygir gücü ve 385 kilometre menzil gibi üstün özellikler sunuyor.

Elbette aracınızı daha konforlu hale getirebilirsiniz: Motor gücünüzü 1000 beygire çıkarabilir, menzili 700 kilometreye taşıyabilirsiniz. Aktif süspansiyon,21 inçlik alüminyum jantlar, eşsiz bir cam tente, bolca deri ve ahşap da opsiyonlar arasında. Lakin bu tür donanımlar, motor ve batarya seçenekleri otomobilin fiyatını 100.000 dolar civarına taşıyacaktır. Bizce giriş sürümünün özellikleri fazlasıyla yeterli ve fiyatı da "rakibine göre" uygun.

Lucid Motors da, Tesla gibi Amerika'da kuruldu. 2007'de faaliyete başlayan şirket MobilEye ile yaptığı anlaşma sonrasında 8 kameralı sensörler ve otonom mimarisine kavuştu. Lucid Motors'un lityum-iyon bataryalarını ise Samsung SDI üretiyor. Şirketin 20.000'den fazla çalışanı bulunuyor.