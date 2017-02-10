Tesla'nın Mobil Uygulamasından İlk Ekran Görselleri Geldi!

Tesla kullanıcılarına araçlarını daha rahat kontrol edebilecekleri pek çok şey sunacak yenilenmiş uygulamadan ilk ekran görselleri ortaya çıktı.

İlk olarak 2012 yılında yayınlanan Tesla mobil uygulaması, geride kalan yıllar içerisinde pek çok şey ile yenilenmiş durumda.2016 yılında şirket CEO'su Elon Musk'ın "pek çok büyük güncelleme sunacağız" dediği uygulama için o güncellemeler gelmişti.

Uygulamaya gelen güncelleme ile artık araç sahibleri, araçlarının şarj durumunu, yerini ve gidebileceği maksimum mesafeyi görebilmekteler. Ayrıca uygulama arayüzü tamamen kullanıcının isteği doğrultusunda düzenlenebilmekte.

Aslında bu güncellemeler geleli belli bir süre olmuştu. Fakat ilk kez ekran görüntüleri paylaşılmış durumda. İşte yeni arayüzü ile Tesla'nın mobil uygulaması.