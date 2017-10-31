Tesla'nın Yaşadığı Sıkıntılar Chevy Bolt'un İşine Yarıyor

Uzun zamandır üretimde sıkıntı yaşayan Tesla, araç satışlarında da oldukça düşük rakamlarda kaldı. Buna mukabil Chevy Bolt, şimdiye değin 14.000 adet araç satışı gerçekleştirdi ve talep günbegün artıyor.

Uzun mesafe elektrikli araba söz konusu olduğunda iki isim gelir akla: Tesla Model 3 ve Chevy Bolt.

Her iki firmanın giriş seviye modelleri de 40.000$’ın altındadır ve her ikisinin aracı da tek dolumluk şarjla 300 km civarında yol katederler.

Fakat benzerlikler burada sona eriyor. Model 3 ince, zarif bir makine olmakla birlikte Bolt ise daha çok faydacıl bir hatchback olarak tanımlanabilir. Gelin görün ki General Motors yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle 14.000 araç satmışken, Tesla ise araç satışında 220’de kaldı.

Tesla, Nevada’da bulunan Gigafactory adlı dev batarya fabrikasında, ya da tedarik zincirinin herhangi bir noktasında yaşanan üretim darboğazlarını neden olarak gösteriyor.

Panasonic’in CEO’su, Gigafactory’nin batarya paketleme üretimindeki yavaş otomasyon sürecinin bu işin suçlusu olduğunu söylüyor. Eğer bu sorunlar çözülebilirse, Model 3s’nin yeniden çok daha yüksek rakamlarda üretiminin sağlanabileceğini belirtiyor.

Bu arada GM, firmanın Orion Township bölgesinde bulunan montaj tesisinde Bolt’un üretimiyle ilgili herhangi bir darboğaz yaşamıyor.

Tabii bu GM için iyi bir şey zira Bolt satışları geçtiğimiz yıl kısıtlı bölgelerde satışa sunulduğundan bu yana sürekli artış kaydetti. Eğer bu trend devam ederse, GM 2017’nin son çeyreğinde, ilk 9 ayda gerçekleştirdiği satıştan daha fazlasını başarabilir.