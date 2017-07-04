Model X'in üretimi esnasında bazı aksaklıklar yaşayan Tesla, yeni modeli Model 3S'in ilk 30 araçlık teslimatını 28 Temmuz itibariyle yapıyor. Aralık ayı itibariyle de ayda 20.000 adet EV araç üretir hale gelecek.

Tesla ilgiyle beklenen Model 3 EV aracını söz verdiği gibi bu ay teslim etmeye başlayacak. CEO Elon Musk Temmuz’un 28’inde Model 3S’in ilk 30 müşteriye teslimi için bir parti verileceğini bildiren tweet mesajı attı. Aynı zamanda üretimin katlayarak artacağını, Ağustos ayında 100 aracın, Eylül ayında 1.500’ün üzerinde aracın üretilmiş olacağını da belirtti. Sonraki mesajında ise Aralık ayı ile birlikte firmanın ayda 20.000 Model 3S üretimi yapmaya başlayacağını söylüyor. Firmanın hedefi, 2018 yılı itibariyle haftada 10.000 adet Model 3 EV araç üretmek.

Musk, Model 3’ün, üretimden iki hafta öncesinde gerekli tüm yasal testlerden geçtiğini, firmanın hafta sonu itibariyle ilk aracını üreteceğini de tweetlemiş. “SN1 (Serial Number One)’in (yani ilk aracın)Cuma günü tamamlanması bekleniyor” diye de eklemede bulunmuş.

Firmanın web sitesinde yeni siparişlerin teslimat tarihi olarak 2018 yılı ortaları verildiğini göz önünde bulunduracak olursak, haftada 10.000 adet EV üretilmesi de yeterli olmayabilecektir. Bu demektir ki firma yeni Model 3 ön siparişlerini zamanında teslim etmek istiyorsa, önümüzdeki 12-15 ay içerisinde tahmini 400.000 adet bekleme sürecindeki siparişi yerine getirmeli.

Bu biraz zor olabilir çünkü Tesla son EV modeli olan Model X’in üretimine geç başladı ve üretim esnasında arka koltuklar, garip kapılar ve park freni ile ilgili bazı üretim hataları olmuştu. Yakın zamanda yapılan hissedar toplantısında Tesla’nın Model X modelinin ilk versiyonuyla çok fazla şey yapmaya kalkıştığını kabul eden Musk, aynı şeyi Model 3 ya da gelecekteki Model Y’de tekrarlamayacağını söyledi.

Model 3’ün fiyatları 35.000$’dan başlıyor ve ortalama model fiyatı 42.000$ civarında. Olur da Tesla üretim hedeflerini yakalayabilirse, Model 3 2018 yılında Amerika’da Hyundai Elantra ve Nissan Sentra gibi çok daha ucuz benzinli arabaları geçerek, en çok satan ilk 20 araç arasına girebilir.

Model 3’ü ilk alacak olan müşteriler arasında mevcut Model S ve Model X araçların sahipleri ve firma çalışanları olacak. Bundan sonrakiler ise ön sipariş sırasına göre belirlenecek. Elon Musk Mayıs ayında Tesla’nın 100 yeni perakende, teslimat ve servis noktaları açarak satış, tamirat ve servis gereksinimlerini karşılamaya çalışacağını söylemişti.

Model 3’te, Model S’te olduğu gibi ‘gereksiz’ 2 saniyede 0’dan, 95 km’ye çıkan ivme süreci olmayacak. Fakat, bu hıza 5.6 saniyede ulaşacak. Bu haliyle 0-95 km arası ivmeyi 6.5 saniyede yakalayan Chevy Bolt’a üstün gelecek olan model, üstelik ekonomik EV aracı olarak oldukça saygıdeğer bir ivme sürecini yakalamış olacak. Tesla aynı zamanda çift motoruyla daha hızlı bir D versiyonu yaparak, sıradan Model 3 modeli için ön sipariş veren alıcılara kıyak geçmiş olacak.