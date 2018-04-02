Tesla’nın Ölümlü Kazaya Neden Olan Otopilotu İfşa Edildi!

Tesla’nın geçtiğimiz ay ölümlü bir kazaya neden olan Model X’i kaza sırasında, firma açıklamalarına göre otonom sürüş modundaydı. Bu olay üzerine bazı Tesla kullanıcıları, sistemin kendilerini nasıl tehlikeye attıklarını gösteren görüntüler çektiler.

Otonom sürüş sistemleri konusunda sektöre öncülük eden Tesla, hiç de istemediği bir şey yaşadı ve bir Model X kazasında ölüm gerçekleşti. Üstelik bu kazadaki suç ne sürücüde ne de başka birindeydi. Otonom sürüş sistemi, kullanıcıyı ölüme sürüklemişti.

Tesla ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), geçen ay Mountain View'da gerçekleşen bu kaza üzerine hala soruşturma yürütüyor. Tesla yayınladığı bir açıklamayla hatanın otonom sürüş sisteminden kaynaklandığını doğruladı. Bu durum da diğer Tesla kullanıcılarını alarma geçirdi.

Çeşitli ülkelerden, Tesla’nın oto pilot sistemine ilişkin hemen aşağıdaki gibi videolar gelmeye başladı:

Öncelikle böyle bir şeyi kanıtlamak adına hayati risk alınmasını doğru bulmadığımızı belirtelim. Zira bu videolar beklenmedik bir şekilde, benzer bir hata yüzünden kazayla sonuçlanabilir. Fakat ilginç bir şekilde Tesla’nın hatasını da ortaya koyuyorlar.

Normal şartlarda Tesla, herhangi bir tehlike anında sürücüyü uyararak direksiyona temas etmesi konusunda onu uyarıyor. Aynı uyarılar, aracın dijital ekranında yapılıp sürücünün kontrole geçmesini sağlıyor. Ancak örnek görüntülerde bu uyarılara dikkat edilmeyen anları canlandıran bir şoför görüyoruz. Kendisi kontrole geçmediğinde otonom sistemin tehlikesini kanıtlamak istiyor.

Son anda sürücü frene dokunarak belki tuz buz olacağı bariyere çarpmaktan kurtuluyor. Fakat otonom sürüş sisteminin neden bir bariyere doğru aracı yönlendirdiği bilinmiyor.

Kaza ve sistemin durumu hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Umarız o vakte kadar bir başka kullanıcı, bu hatadan dolayı hayatını kaybetmez.