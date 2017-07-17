Henüz çok yeni bir teknoloji olan ve hali hazırda birçok insana güven vermeyen oto-pilot Amerika'da kazaya karıştı.

Minnesota'da gerçekleşen kazada Tesla’nın Autopilot özelliğinden sorumlu tutuldu. Kandiyohi Şerif Ofisi, yerel medyaya Autopilot'un kazanyı oto-pilotun yaptığını söyledi.

Devrilen otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili henüz kesin detaylar bulunmasa da otomobilin sahibi oto-pilotun dönüş sırasında hızlandığını ve bu sebepten arabanın yoldan çıktığını söyledi.

Şüphesiz ki Tesla bu olay üzerinde araştırma yapacaktır. Fakat şirket kazaya oto-pilotun sebep olduğu konusundaki şüphelerini belirtmekte gecikmedi. Tesla yetkilileri, “Olayın gerçeklerini tespit etmek için çalışıyoruz ve yerel yetkililere tam işbirliği teklif ettik. Aracın otopilot özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini henüz tam olarak kanıtlamadık ve tasarlananlardan farklı bir şekilde çalıştığına inanmak için bir neden yok.” dedi.

Sürücü şimdi Autopilot'un olay anında harekete geçirilmediğini iddia ediyor. Sürücü yaptığı açıklama ise şu şekilde, "Hatırladığım kadarıyla, otopilot sistemini devreye sokmuştum ancak daha sonra hızlandırıcıya basarak bağlantıyı kesmiştim. Daha sonra hızlandığımı ve keskin sol dönüşü gördüğümü hatırlıyorum. Dönüş yapmaya başladıktan sonra araba çakıla girdi ve kontrolü kaybettik." dedi. Autopilot, nispeten yeni bir teknoloji ve bir kazanın doğrudan sebebi olduğu yönündeki herhangi bir raporu olmadıkça, daha fazla bilgi ortaya çıkarılana kadar kazaya sebep olduğu kesin değil.