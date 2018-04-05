Tesla son günlerde sürekli, Model X kazası ile gündeme geliyor. Otomatik pilot açıkken meydana gelen kazanın nasıl oluştuğunu anlayabilmek için aynı bölgede ikinci bir otomatik pilot testi yapıldı. Ancak tekrar kaza riski oluştu.

Bildiğiniz gibi 23 Mart tarihinde Tesla Model X sürücüsü, yolda giderken bariyerlere çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Otomatik pilot açıkken meydana gelen kaza sonucu, otomobilin sürücünün müdahalelerine kulak asmadığı ortaya çıktı. Sesli ve görsel uyarıları dikkate almayan otomobilin hızla bariyerlere çarpması ise felaketin önünü araladı.

Çarpmanın şiddetin ile yanan Model X, kullanılamaz hale geldi. Durum böyle olunca Tesla, aynı olayın tekrar yaşanmaması için kolları sıvadı. Kazanın olduğu bölgede bu defa başka bir sürücü, otomatik pilotta Model S aracı ile yola çıktı. Ancak aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi araç düz yolda giderken tekrar bariyerlere doğru yöneldi. Bu defa araç sürücüyü, kontrolü alması için uyarmıştı ancak kendisi kaçınma manevrası ya da fren yapmamıştı.

Video, Model X sürücüsünün başına gelen olayı daha iyi anlamamıza olanak tanıyor. Kazanın sebebine gelecek olursak, araç şeritlerin algılanması için ultrasonik sensörler ile donatılmıştı ve bu aracın iki kat daha uzak mesafedeki nesneleri algılayabileceği anlamına geliyordu. Muhtemelen yüksek algılama gücüne sahip olan sensörler, herhangi bir şerit kayması sonucu hâkimiyetini kaybediyordu. Peki siz otomatik pilot kazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce henüz yeni olan bu teknoloji bir süre daha sadace test aşamasında kullanılmalı mı?