Tesla’nın Otomatik Pilotunu Portakalla Kandıran Adam

2 dakikada bir direksiyona elinizi koymanızı isteyen ve uyarı sesi çıkaran güvenlik sisteminden sıkılan adam, çözümü direksiyona sıkıştırdığı portakalda buldu.

Tamamen otomatik pilotlarla sürülen ve şoförlere ihtiyaç duymayan araçların bulunduğu bir gelecek yaşamamız kaçınılmaz. Ancak Bazı kişiler o kadar çok beklemek istemiyor. YouTube’da yayınlanan videoda, Tesla Model S P85D sahibi yaptığı küçük hile sayesinde aracını, bazı kişilerin tabiriyle “tam otomatik pilot” varmışçasına kullanıyor.

Tesla’nın ürettiği araçların otomatik pilotlarını yarı otomatik pilot olarak tanımlayabiliriz. Aracınız otomatik pilot kontrolünde olsa bile, oluşacak sıkıntılardan korunabilmek için elinizin direksiyonda olması gerekiyor. Eğer direksiyonu bırakırsanız 2 dakika sonrasında uyarı sistemi direksiyonu tutmanız gerektiğini söylüyor. Bu güvenlik önleminin alınmasının nedeniyse, henüz Tesla araçların otomatik pilot konusunda yeterli donanıma sahip olmamasından kaynaklanıyor.

İlk Tesla otomatik pilot ölümü, uyarılara rağmen elini direksiyona koymayan 40 yaşında eski deniz kuvvetleri askeri Joshua Brown’ın kamyona arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Eğer bu araçlardan birine sahipseniz veya olursanız sağlığınız için uyarıları dinlemeyi unutmayın ve tamamen güvenli olduğunun garantisi verilene kadar gözünüzü yoldan ayırmayın. Aşağıdaki videodaki adam ise; çölün ortasında olduğu ve sıkıldığı gibi gerekçelerle daha önce hiç can kaybı yaşanmamışçasına rahatça eğlencesini yaşıyor. Peki, sizce yarı otomatik pilotlu araçlar Türkiye’de yaygınlaşırsa bu durumla sıklıkla karşılaşır mıyız?