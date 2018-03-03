Tesla'nın Otonom Takside Lider Olması İçin 4 Sebep!

Tesla'nın sürücüsüz aracı, taksi sektöründe ilginç gelişmeler sağlayacağa benziyor.

Sürücüsüz araçlar yaygınlaşınca, bunun güzel bir kazanımı olacak; sürücüsüz taksiler. Ark Invest çalışanı Tasha Keeney, bu pazardan ekmek yiyecek tarafları değerlendirdi. Otonom araçların taşımacılığı mobilize bir hale getireceğinden, 2030 yılına kadar, sıfırdan on milyar dolara kadar küresel gelirlerde yükselme sağlayacak bir pazar olacağından bahsetti. Keeney, bu kazancı dört parçaya bölüyor.

Öncü Üreticiler

Keeney'e göre, otonom taksi gelirlerinin yüzde beşi veya katedilen mil başına 0.02 dolarlık gibi bir ücret şirketlere gitmeli veya elde etmeli. Çünkü müşterileri cezbeden bir kitlesi veya platformu var. Tesla bu konunun (en azından şu an) ilgilisi değil. Bunun yerine Keeney, Amazon, Baidu, Tencent, Alibaba ve Apple'ın yapay zekaya sahip sesli asistanlarını sıralıyor, aynı zamanda Baidu, Alphabet ve Apple'ın harita uygulamalarını da ekliyor.

Donanım Üreticileri

Keeney, bileşen üreticilerinin aksine, araç üreticilerinin, donanım satışlarında ortalama olarak mil başına yaklaşık 0,01 dolar (temelde) kazanabildikleri için üst sıralarda yer aldığını görüyor. İyi halde ise, taksi kullanımı arttıkça tekrar eden gelir akışlarından bir kesim kazanabilirler. Keeney'e göre bireysel araç üreticileri, otonom araçlarda liderlik için savaşı kazanırlarsa ve piyasayı sağlamlaştıracak olurlarsa, orantısız bir şekilde yararlanabilirler.

Otomobil, otomobil parçaları ve bileşen üreticileri ele alındığında muhtemel kazanan kim olabilir sorusuna cevaben Keeney; Tesla, BYD, Fiat Chrysler, GM, Magna, Nissan, NVIDIA, Panasonic ve Toyota'yı sıralıyor.

Platform Sağlayıcıları

İlk iki kampanyadan daha büyük bir fırsat olan "Servis Olarak Taşınabilirlik (Mobility-as-a-Service - MaaS) platformları, mil başına 0.07 - 0.10 dolar kazanabilir ve bugün Uber ve Lyft'in ücretlendirdiği yüzde 20'ye benzer veya daha yüksek olabilir. Platformun kazanacağı gelirlerin payı sadece aracın sensörü ve yazılımıyla değil, o sensörlerce algılanan yol durumu, yol şartları ve trafik bilgisine de bağlı olacak. Veriler sayesinde yazılım iyileştirilebilecektir.

Sahipler / Operatörler

Bu kısımda ise Leeney, "aslan payı" olarak tabir edilen kısmın mil başına kazanç olduğunu söylüyor. Çeşitli filo sahipleri olan Avis, belediyeler, taksi ortaklıkları olmasına rağmen Tesla'nın, "Tesla Ağı" adı verilen Uber benzeri bir ağa sahip olduğunu ve tamamen otonom araç haline gelmek için gerekli donanımı bulunan araçları satmak için kurulmuş tek otomobil üreticisi olduğunu belirtiyor.

Tesla, yukarıda özetlenen birden fazla segmentte önemli ölçüde sahneye çıkıyor, özellikle otonom taksiler için daha büyük bir gelir imkânı sunan araçlar konusunda. Tabii diğer birçok endüstri oyuncuları da piyasaya hakim olacak. Ancak Tesla planlandığı gibi ilerliyorsa, şirket otonom taksiler konusunda önümüzdeki on yılda ön plana çıktığı için ödül kazanma şansına bile sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de önümüzdeki dönemde otonom taksiler düşünüldüğü kadar önemli olacak mı?