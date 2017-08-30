Kurulum ekipmanlarıyla birlikte 6000 doların üzerinde bir fiyatı olan ve Güneş enerjisi ile desteklendiğinde neredeyse tam anlamıyla şebeke enerjisinden bağımsız olmanızı sağlayan Tesla'nın Powerwall'u, artık insanlar tarafından evlerindeki atık laptop pilleriyle yapılabiliyor!

Tesla Powerwall'u 2 sene önce tanıttığında, insanlar enerji şebekelerinin kısıtlayıcılığından kurtulacaklarından ve ileride olabilecek enerji krizlerini çözebilecek bir ürün olduğundan dolayı çok heyecanlanmışlardı. Başlarda Tesla'nın ekibi ve Elon Musk, bu teknolojinin her eve gireceğinden emin olacağı bir fiyatla satışa çıkarmak istiyordu. Başlarda 3000 ila 3500 dolar arası çıkacağı düşünülen teknoloji, 5500 dolara piyasaya sürüldü. En düşük özelliklere sahip kitin montaj hariç bedeli ise yaklaşık 6200 dolar civarındaydı.

Powerwall, temelde bir tür ev tipi enerji depolayıcı. 10 ila 14 kWh enerjiyi depolayabilen bu cihaz, birden fazla kullanılırsa ve eğer Güneş panelleriyle desteklenirse, %99'a kadar şebeke enerjisine bağlı kalmadan ev enerjisi sağlayabiliyor. Ayrıca daha düşük kitlerle elektrik kesilmelerinde enerjinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Her ne kadar heyecan verici olsa da maalesef Elon Musk'ın öngördüğü gibi hiç de ucuz olmayan bu teknoloji, başka insanlara da ilham verdi.

Son dönemlerde elektronik ve elektrik sistemlerinden anlayan insanlar internette, atık laptop bataryalarıyla yaptıkları kendi Powerwall'larını paylaşıyorlar. D.I.Y. Powerwalls isimli bir topluluk altında birleşen bu insanlar, hem yaptıkları Powerwall'ları kendi forumları üzerinden detaylıca paylaşıyorlar, hem de inşa etmeye meraklı kişilere de yardım ediyorlar. Ayrıca topluluk içerisinde inşa ettikleri Powerwall sistemlerini nelerle inşa ettiklerini ve ne tip süreçlerin olduğunu paylaştıkları YouTube kanalları olan insanlar bile var.

Topluluğun en ünlü üyelerinden "AveRage Joe" isimli kanalın sahibi Joe Williams, Motherboard'a verdiği röportajda; kendi Powerwall'unu inşa etme sürecinin, hem kendisi için eğitici olduğunu hem de kendi enerjisini kendisinin depolamasının değerini anladığını belirtti. Ayrıca topluluğun içerisinden Glubux isimli başka bir üye, Tesla'nın Powerwall'u maksimum 14 kWh enerji depolayabiliyorken, kendi ürettiği sistemin 28 kWh enerji depolayabildiğini iddia ediyor.

"Peter Matthews'un 18650 Lithium-ion batarya ve 40 Adet güneş paneliyle kurduğu sistemi tanıtıyor"

Yine topluluğun ünlü üyelerinden "HBPowerwall" adlı YouTube kanalının sahibi Peter Matthews, tanesi yaklaşık 5 dolar olan 18650 lithium-ion atık batarya ve 40 adet Güneş paneliyle kurduğu sistem ile tam olarak 40 kWh enerji ürettiğini söylüyor. Enerji depolamaktan, enerji üretimine geçmiş olan bu arkadaşın ise işi başka bir aşamaya götürdüğü aşikar. Topluluğun forum sitesine buradaki linkten ulaşabilir ve kaydolarak Powerwall yapmak hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.