Tesla'nın Reklamını, Fanları Yapacak

Tesla, şimdiye kadar klasik reklam yöntemlerine başvurmadı. Şimdi ise onun yerine takipçileri reklam yapıyor.

Tesla şimdiye kadar kendi elektrikli araçları için geleneksel reklamları kullanmadı. Bunun yerine yenilikçiliğiyle gelen saygınlığına ve halka ilişkilerine güvendi. Ancak bazı hayranlar arabayı o kadar sevdi ki reklamı da kalkıp kendileri yaptılar. Firmanın sıkı hayranlarından birisi de Elon Musk’a bir mektup yazdı ve bu reklamların içerisinden en iyisinin seçilmesine yönelik bir proje yapılmasını istedi. Ve o proje yapıldı: Project Loveday.

Bu proje içerisinde Tesla, 90 saniyelik YouTube gönderilerini dahil ediyor. Bu gönderiler Tesla, SolarCity, diğer ürünler ya da firmanın sürdürülebilir enerji konusundaki diğer çalışmalarıyla alakalı olmalı. Yarışma, 8 Mart’a kadar geçerli. Ancak işin içine hemen dalmadan önce ödül listesini kontrol etmekte fayda var.

Yarışmanın esinlenildiği mektupta ödüller, işin yaratıcısının firmanın sosyal medya kanallarında anılması ve büyük ödül ise henüz tanıtılmayan bir Tesla ürünün lansmanına davet edilmesi olarak belirlenmiş. Yani bu yarışmaya katılanların ödül olarak bir Model 3 beklememesi gerekiyor, iş tamamen sevgi dolu bir şekilde yapılmalı. Şuradan ana kaynağına giderek başvuru yapabilir ve şartları okuyabilirsiniz. Alt tarafta ise yapılan örnek bir videoyu bulabilirsiniz.