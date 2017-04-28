Apple, muhtemelen bundan sonra üreteceği cihazlarda kullanmak için üzerinde çalışacağı kablosuz şarj teknolojisini Wi-fi ile birleştiren bir teknolojinin patentini aldı.

Merakla beklediğimiz iPhone 8 için Apple’ın ağzını bıçak açmıyor. Cihazın sürekli ertelendiğini ve 10 yıl dönümü olan serinin özel bir cihazla piyasa da yer alacağını biliyoruz. Diğer şeyler ise sadece konsept tasarım ve söylentilerden ibaret.

Apple tarafından tasarlanan ve patentlenen yeni bir dosyada, şirketin hücresel (700 MHz ve 2700 MHz arasında), Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz) dahil olmak üzere çeşitli kablosuz frekanslarda “kablosuz” olarak bir cihaz şarj etme ihtimalini araştırdığını ve bunun için uygun dalga boyu araklılarını belirlemeye çalıştığını görüyoruz.

"İki Frekanslı Yama Antenli Kablosuz Şarj ve İletme Sistemleri" başlıklı patent, cihazların fiziksel olarak nerede bulunduğu ve cihazda bu iş için özel olarak yerleştirilmiş radyonun bulunduğu “beamforming” antenlerin (şirketin mevcut AirPort Extreme yönlendiricisinde kullanılanlara benzer şekilde) nasıl kullanılacağını ve sinyalin gelişmiş aralık ve şarj hızlarını nasıl mümkün kılacağı açıklanmış.

Şu an için sadece bir patent:

Patent, daha genel anten bantlarına ek olarak WiGig 802.11ad standardının kullandığı 60 GHz dalga boyu aracılığıyla vericiler de içeriyor. WiGig'in büyük olasılıkla daha yakın bir formatlama standardı olduğu düşünülürse, yüksek frekanslı bir seçim mantıklı geliyor. Diğer milimetre dalga çözümlerine göre donanım daha çok iş görecektir. Başka bir deyişle, kablosuz elektrik aktarmayı başaran ve bunu yaygın halde kullanmamız için çalışan Tesla’nın rüyası gerçek olabilir.

Bunun şimdilik bir patentten ibaret olduğunu tekrar belirtelim; Apple'ın, bir odadan iPhone'unuzu şarj ederken aynı anda size Wi-Fi verebilen büyülü bir yönlendirici üzerinde çalıştığını gösteren bir kesinlik taşımıyor, en azından sıradaki cihazlarda kesin olarak kullanılamayabilir. Gerçek uzak mesafe kablosuz şarj hala pratik günlük kullanımdan uzak olsa bile, Wi-Fi ve hücresel verilerin kablosuz olarak cihazları şarj etmek için kullanılan antenleri ikiye katlama fikri devrimsel bir projedir.