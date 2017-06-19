Bir Model X’in içine sıkışan ve aracın sahibi tarafından çıkartılamayan yavru kedinin feryatlarını Tesla servisi duydu ve yardım elini uzattı.

Tesla araçları tamamen elektrikli oldukları için, iç hacimleri fazlasıyla geniştir. Bu noktada üst düzey mühendislik yöntemleriyle araçların iç hacimleri olabildiğince verimli kullanılmaya çalışılır. Ancak tamponlar ve lastik üzerindeki boş alanlar için yapılacak çok şey yoktur.

Park halinde bıraktığınız araç içerisine, özellikle ilk bahar ve yaz aylarında yavru kediler girebilirler ve çıkmak için bazen yol bulamazlar. Bir Tesla Model X sahibi de buna benzer bir olay yaşayıp, sesini duyduğu kedinin nerede olduğunu bir türlü çıkaramadı ve YouTube üzerinden yardım istedi:

“Bu sabah garajımda bir miyav duydum ve bizim bir kedimiz yok.” diyen kullanıcı Tesla servisine gideceğini ve yavruyu güvenli bir şekilde çıkartacağını belirtti. Ardından kedinin biraz sıkışarak da olsa kurtarıldığı videoyu paylaşan kullanıcı, Tesla servis görevlisinin kediyi kurtardığı ana tanıklık etmemizi sağladı:

Tüm bu sürecin ardından Tesla şiketinin CEO’su Elon Musk hikayeyi Twitter üzerinden paylaştı:

"Tesla servisi tampona sıkışmış bir yavruyu kurtardı."

Bu vesileyle, sabahları aracınızı çalıştırmadan önce tampolarını ve kaput altını kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatalım.