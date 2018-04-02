Tesla Üretim Hedeflerinin Gerisinde Kaldı

NTSB Tesla'dan rahatsız (Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu) rahatsız. Tesla'nın piyasa fiyatları giderek düşüyor. Model 3 üretimi hala çok geride.

Tesla, çok zor zamanlar geçiriyor. Otopilotun gelişmiş sürücü destek sistemi, ölümcül bir çarpışmayla şirketin şirketinin kötü bir yöne doğru gitmesine sebep oldu. Model 3'ün elektrikli aracı teslimatları, şirket hedeflerinin çok altında. Bu arada Elon Musk, iflas edecek şirket hakkında birçok Nisan 1 şakası yaptı. Tesla'nın piyasa değerinin azalması tüm hızıyla devam ediyor. Bu ay, piyasa değerinin neredeyse %20'sini kaybetti.

23 Mart'ta Wei "Walter" Huang, Tesla Modeli X Mountain View - Kaliforniya'daki 101 Otoyolunda kaza yaparak öldü. Mercury News'e göre, Huang, Autopilot'u Tesla yetkililerine defalarca kez şikayet etmişti. Sürücü, daha önce araç tarafından birkaç görsel ve bir sesli uyarı mesajı aldı. Sürücünün elleri, çarpışmadan önce altı saniye boyunca tekerlekte algılanmadı. Aracın reaksiyon göstermesi için 5 dakikası ve 150 metresi vardı. Buna rağmen araç hiçbir reaksiyon göstermedi.

Tesla, Hedeflerinin Epey Gerisinde

Bu arada Tesla, Model 3 üretimi için hedefinin hala gerisinde. Başlangıçta, yılda 500.000 araç gibi cesur hedeflerle ile başlatılan şirket, üretim hedeflerini sürekli olarak düşürdü. Bunların en sonuncusu, haftada sadece 2.500 araç üretmek oldu. Ancak Tesla, bu rakamın yalnızca yarısına ulaşabiliyor.

Pazar günü ise şirketin CEO'su Elon Musk, şirketin yaklaşan iflası hakkında şaka yapan bir dizi Nisan 1 tweet'i paylaştı:

"Tesla İflas Etti. Palo Alto, California, 1 Nisan 2018 - Paskalya Yumurtalarının son satışıyla da birlikte para toplamak için yoğun çabalara rağmen, Tesla'nın kesinlikle iflas ettiğini bildirmekten üzüntü duyuyoruz. İflas ettik, inanabiliyor musunuz?"

"Elon, Tesla Model 3'e birlikte "Teslaquilla" şişeleriyle çevrelenmiş bir vaziyette, kurumuş gözyaşlarının izleri yanaklarında hala görülüyordu. Bu ileriye dönük bir açıklama değil. Çünkü, ne amacı olabilir ki? Mutlu yeni aylar!"

Sizce, Tesla eski parlak günlerine geri dönebilecek mi? Yoksa şirket bir yıldız gibi parlayamadan sönecek mi? Umuyoruz, Elon Musk her ne olursa olsun her daim bu kadar olumlu bir insan olarak kalmaya devam eder.