Tesla’nın Son Kazasını Abartan Medyaya Elon Musk'tan Tepki!

ABD’nin Utah eyaletinde bir Tesla Model S, otopilotu devredeyken trafik kazası geçirdi. Sürücü kadının ayak bileği kırıldı. Dünya medyası Tesla’nın kazalarını yakından takip edince Elon Musk dayanamadı ve Twitter’dan medyayı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bir süredir ciddi bir krizle uğraşan Tesla, son aylarda yaşanan trafik kazalarıyla da tartışılıyor. Şirketin bu kazalar sırasında açık olduğu söylenen otopilot sistemlerini koruyucu bir tavır alması çok doğal. Zaten medyanın kazalara bu kadar ilgi duymasının ana nedeni, araçların otopilot teknolojilerine sahip olması. İnsanlar bu sistemlerin ne kadar güvenli olduklarını anlamak istiyorlar.

Geçtiğimiz hafta Utah’ta meydana gelen bir kazada, Tesle Model S sürücüsü olan bir kadının ayak bileği kırıldı. İddialara ve incelemelere göre bu kazadan sorumlu olan şey ne sürücü ne bir başka araçtı. Model S’in kaza sırasında otopilot sistemleri açıktı. Tesla, soruşturmayı yürüten resmi kurumlara incelemeler için yardımcı olduğunu söylüyor. Polisin iddialarına göre otopilot açık olduğu sırada direksiyona düzenli olarak dokunmak zorunda olan sürücü, kaza anında telefonuna bakıyordu.

Ortada içinden çıkılması güç bir sorun var. Otopilotun devrede olduğu bir Tesla içinde iki dakikada bir düzenli olarak direksiyona dokunmak ve gözünüzü, tıpkı aracı kullanıyormuş gibi yoldan ayırmamalısınız. Soru şu: Otopilot sistemleri açıkken yola bakmayan sürücünün olduğu bir araç kaza yaparsa suçlu kim olur? Tesla ve sürücü bu suçu reddediyorsa, ceza yapay zekaya mı kesilecek? Henüz yeryüzünde bu işin hukuku bulunmuyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir Tesla Model X bariyerlere dalmış, sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmişti. Bu kaza hakkında da soruşturmalar devam ettiğinden, yukarıdaki yakın tarihli Model S kazası medyanın odağında bulunuyor. Atılan başlıklar ve haberlerin dilinden huzursuz olan birisi var: Elon Musk.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla medyaya tepki gösterdi:

“Kırık bir ayak bileği ile sonuçlanan bir Tesla kazası ön sayfa haberleri arasındayken, sadece geçen yıl ABD’deki otomobil kazalarında ölen neredeyse 40.000 kişi hiç radara takılmıyor”

“Bu kazada gerçekten şaşırtıcı olan şey, saatte 96 kilometre hızla giden bir Model S’in itfaiye aracına çarpmasıyla sürücünün sadece ayak bileğinin kırılmasıdır. Bu hızlardaki kazalar, genelde ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanırlar”

Yazının başında da belirttiğimiz gibi medya ve okuyucular, bu haberlere otonom sistemler nedeniyle ilgi duyuyorlar. Tıpkı şu an bu haberi okumanıza neden olan şey gibi. Musk’a göre bu kazaların sıradan otomobil kazalarından bir farkı yok. Eğer Tesla böyle her kazasında haber yapılacaksa, bazı ulusal gazetelerin sadece trafik kazalarına ayırdığı ekler satmaları gerekir. Ayrıca Tesla’nın verilerine göre kaza haberleri nedeniyle mevcut Tesla sürücüleri, otopilot kullanımını ciddi oranda azalttılar.

Hiç şüphe yok ki bu haberlerin Tesla’nın itibarına olumsuz etki ettiği ortada. Bakalım Musk, itibar yönetimi uzmanlığını konuşturup, bu algının ötesine geçebilecek mi.