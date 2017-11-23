Tesla'nın Süper Kamyonu Semi, Ön Satışa Çıktı!

Elon Musk'ın elektrikle harikalar yarattığı şirketi Tesla'nın son marifetlerinden Tesla Semi, ön satışa çıktı.

Tesla tarafından üretilen uzun yol nakliye aracı Semi, bugünden itibaren ön satışa çıktı. Yaklaşık olarak 800 km bir menzili olan Tesla Semi 150 bin dolarlık bir etiket fiyatı bulunduruyor. Ancak bu süper kamyona ulaşmak için daha fazlasını ödemek gerekiyor. Tesla Semi'ye sahip olmak için şimdilik iki yol bulunuyor. İlk yol 20 bin dolar karşılığında rezervasyon işlemi yaptırarak, ikinci yol ise 200 bin dolar ödeyerek. İlgilinenler, 5 bin doları kredi kartıyla, kalan ücreti ise banka havalesiyle ödeyerek Tesla Semi'nin “Founders Serisi”inden ilk 1000 üretim kamyonetten birine sahip olabiliyor.

Tesla'nın fiyatları düşünüldüğünde elektrikli kamyonlar nakliye şirketleri için oldukça iyi bir seçenek haline geliyor. Zira giriş seviyesi normal dizel kamyonlar ABD fiyatları ile 100 bin dolar etiket fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Tesla, Semi'yle ilgili iki yılda 200 bin dolar gibi bir tasarruf vaadinde de bulunuyor.

Öte yandan Tesla Semi performansıyla da oldukça göz dolduruyor. Araç boş konumdayken 5 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu rakam kamyonun dolu halinde ise 20 saniye civarına yükseliyor. Bu anlamda dizel kamyonlardan daha iyi bir konumda olan Tesla Semi, otopilot ve darbelere karşı ekstra dayanıklı camıyla da güvenlik anlamında da iyi bir yer tutuyor. Bu arada belirtmekte fayda var bu fiyatlar temel olarak belirlenen fiyatlar, ekstra özelliklere göre artış gözlenebilir. Bir de unutmadan söyleyelim Tesla Semi'yi 2019 yılında yollarda göreceğiz.